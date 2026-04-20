Sistema neve, accordo da 110 milioni di euro tra regione e provincia per gli impianti sciistici del Vco

La giunta regionale ha approvato il protocollo d'intesa tra regione Piemonte e provincia del Verbano Cusio Ossola per l'avvio di un percorso strutturato di collaborazione istituzionale finalizzato alla riqualificazione delle stazioni sciistiche del territorio. Il provvedimento definisce le modalità di coordinamento per la ricognizione dei fabbisogni e l'individuazione delle risorse disponibili. Il territorio del Vco — che comprende aree di rilevanza turistica come il Mottarone, la Valle Anzasca con Macugnaga, la Valle Antrona, Domobianca, la Val Vigezzo, San Domenico di Varzo, l'Alpe Devero e la Val Formazza — costituisce uno dei principali sistemi lago-montagna dell'arco alpino piemontese. Nel periodo 2019-2025 la regione ha già destinato al sistema neve del Vco circa 25 milioni di euro, tra contributi a valere sui bandi per la sicurezza e l'innevamento programmato, risorse sull'accordo di programma "Monte Rosa" per Macugnaga e fondi per la riqualificazione della funivia Stresa-Alpino- Mottarone. La provincia ha predisposto, in raccordo con gli operatori locali, un piano di sviluppo che prevede ulteriori investimenti per circa 110 milioni di euro, di cui 40 già finanziati o coperti e 70 ancora da attivare.

Dichiarano il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, l'assessore allo sviluppo e alla promozione della montagna Marco Gallo, l’assessore al turismo e allo sport Paolo Bongioanni e il sottosegretario Alberto Preioni: “Il Vco ha un bacino di domanda turistica tra i più accessibili delle Alpi e un sistema imprenditoriale che ha già dimostrato capacità di investimento. Con questo protocollo mettiamo a sistema le risorse esistenti, identifichiamo i fabbisogni reali e costruiamo un quadro conoscitivo condiviso che serva da base per le scelte di finanziamento, a partire dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2028-2034 e dalle opportunità legate al contesto post-olimpico. Il Mottarone, Macugnaga, Domobianca, Alpe Devero e le altre stazioni del territorio meritano un approccio coordinato che superi la logica dei singoli interventi”.

Sottolinea il presidente della provincia del Vco Giandomenico Albertella: “Questo protocollo rappresenta un passaggio decisivo per il futuro del sistema neve del Verbano Cusio Ossola. Come provincia abbiamo lavorato a un piano di sviluppo ambizioso ma concreto, costruito insieme agli operatori del territorio, che mette al centro competitività, sostenibilità e qualità dell’offerta turistica. La collaborazione strutturata con regione Piemonte ci consente oggi di fare un salto di scala: non più interventi frammentati, ma una visione integrata capace di valorizzare tutte le nostre stazioni. Miriamo a rafforzare l’attrattività del Vco come destinazione alpina di riferimento, generando ricadute economiche e occupazionali stabili per le comunità locali e creando le condizioni per attrarre nuovi investimenti, anche attraverso modelli innovativi di partenariato pubblico- privato”.

Il protocollo si inserisce nel percorso avviato dalla giunta regionale nelle scorse settimane, che ha istituito la cabina di regia tra regione, province piemontesi, Arpiet e Anef Piemonte per il miglioramento e l'ammodernamento del sistema neve regionale. L'accordo con la provincia del Vco rappresenta la prima attuazione operativa di questo percorso sul territorio: la ricognizione dei fabbisogni si tradurrà in un piano articolato, con quantificazione economica e cronoprogramma. Il percorso prevede anche un approfondimento su possibili forme di partenariato pubblico-privato e modelli di governance territoriale aggregata, tra cui l'ipotesi di una holding di sistema.