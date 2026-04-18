La diocesi di Novara in festa per l'ordinazione di sei nuovi sacerdoti

Festa a Novara per l’ordinazione presbiteriale di sei nuovi sacerdoti del seminario San Gaudenzio di Gozzano. Questa mattina, sabato 18 aprile, nella cattedrale novarese, il vescovo Franco Giulio Brambilla ha ordinato sacerdoti don Luca Ariola e don Francesco David della parrocchia di San Martino di Masera, don Marco Boccoli della parrocchia di Madonna di Campagna di Verbania, don Alessandro Buffelli del Sacro Cuore di Gesù di Novara, don Federico Lucchi della comunità della Navitità di Maria Vergine di Arona e don Michele Pastormerlo della parrocchia di San Bartolomeo di Borgomanero.

“L’antichissimo canto del Preconio, che risale sino al IV secolo, affiora sulle nostre labbra e sgorga dal nostro cuore in questa solennissima celebrazione in cui sei nostri fratelli, chiamati dal popolo di Dio, sono ordinati presbiteri della santa Chiesa di Novara- le parole del vescovo Brambilla all’inizio dell’omelia -. Veramente gioisce la Madre Chiesa, con il vescovo, i sacerdoti e tutto la turba dei credenti, perché il dono di Dio rallegra la faccia della nostra terra che si distende dal riso al Rosa. La parola di Dio, scelta da voi candidati, racconta l’apparizione del Risorto agli apostoli secondo il vangelo di Giovanni. Essa contiene cinque momenti che possono illuminare il vostro cammino come un bagliore che attraverserà tutta la vostra vita”.