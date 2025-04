Celebrazioni del 25 aprile a Domodossola

Sarà Margherita Zucchi, curatrice del museo della Resistenza Alfredo Di Dio di Ornavasso, la relatrice ufficiale della cerimonia per le celebrazioni della ricorrenza della Festa della Liberazione a Domodossola il 25 aprile.

Cerimonia che, come di consueto, prenderà il via da piazza Repubblica dell'Ossola dove saranno ricevute le autorità e saranno resi gli onori al gonfalone della città di Domodossola decorato di Medaglia d'oro al valor militare e ai medaglieri. Da qui si formerà il corteo che sfilerà per le vie della città lungo corso Fratelli Di Dio, corso Paolo Ferraris sino a piazza Matteotti. Presso il monumento alla Resistenza vi saranno l'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro. Seguiranno il saluto delle autorità e l'orazione ufficiale di Margherita Zucchi. Al termine il corteo si ricomporrà per accompagnare il gonfalone e i medaglieri nella sede comunale.