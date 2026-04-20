Piedimulera, in Consiglio comunale il rendiconto 2025

Convocato il Consiglio comunale di Piedimulera per martedì 21 aprile alle ore 18.00.
Tra i principali temi in discussione l’approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2025.
Il Consiglio sarà inoltre chiamato a esaminare alcune variazioni di bilancio, con applicazione dell’avanzo di amministrazione, un passaggio tecnico ma strategico per la programmazione delle risorse comunali.
Infine, è prevista la rettifica di una precedente deliberazione consiliare, la numero 30 del 10 dicembre 2025, relativa a una permuta tra una porzione di area privata e un reliquato stradale censiti catastalmente.