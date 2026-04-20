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Politica | 20 aprile 2026, 14:00

Piedimulera, in Consiglio comunale il rendiconto 2025

La seduta è convocata per martedì 21

Piedimulera, in Consiglio comunale il rendiconto 2025

Convocato il Consiglio comunale di Piedimulera per martedì 21 aprile alle ore 18.00.

Tra i principali temi in discussione l’approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2025. 

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a esaminare alcune variazioni di bilancio, con applicazione dell’avanzo di amministrazione, un passaggio tecnico ma strategico per la programmazione delle risorse comunali. 

Infine, è prevista la rettifica di una precedente deliberazione consiliare, la numero 30 del 10 dicembre 2025, relativa a una permuta tra una porzione di area privata e un reliquato stradale censiti catastalmente.

Redazione

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