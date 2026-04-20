Sanità in Piemonte, accordo Regione-sindacati: 5 milioni per ridurre le liste d’attesa

Un accordo per dare una risposta concreta alle criticità della sanità piemontese. È stato siglato oggi l’intesa tra la Regione Piemonte e le organizzazioni sindacali Cisl Fp, Fials, Nursind e Nursing Up sull’utilizzo di risorse straordinarie destinate a migliorare i servizi.

Al centro dell’accordo ci sono fino a 5 milioni di euro che verranno impiegati per finanziare prestazioni aggiuntive da parte del personale sanitario, con l’obiettivo principale di ridurre le liste d’attesa, rafforzare il sistema di emergenza 118 e limitare il ricorso alle esternalizzazioni.

“La Regione Piemonte destina, in via straordinaria, risorse fino a 5 milioni di euro – spiega l’assessore alla Sanità Federico Riboldi –. È un segnale di grande attenzione verso le richieste dei sindacati, emerse nelle scorse settimane e affrontate attraverso un confronto anche serrato, ma sempre orientato alla soluzione dei problemi”.

Le prestazioni aggiuntive previste dall’accordo saranno svolte al di fuori dell’orario ordinario di lavoro e dovranno tradursi in un aumento concreto dell’offerta sanitaria, in linea con la programmazione regionale.

La distribuzione delle risorse sarà gestita dalla Direzione Sanità della Regione, che le ripartirà tra le aziende sanitarie tenendo conto delle esigenze specifiche dei territori, della consistenza delle liste d’attesa e delle criticità legate al sistema di emergenza.

Un intervento che punta a dare respiro al sistema sanitario regionale, cercando di migliorare i tempi di accesso alle cure e rafforzare i servizi essenziali, in un momento in cui la domanda di sanità continua a crescere.