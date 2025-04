La Prefettura del Vco apre un registro delle condoglianze per Papa Francesco

In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, su disposizione dell’ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze della Presidenza del consiglio dei ministri, presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola è stato aperto il registro delle condoglianze.

I cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio, potranno apporre i propri messaggi sul registro posizionato presso il corpo di guardia della Prefettura, in via Buonarroti 100 a Verbania, fino alla celebrazione delle esequie, sabato 26 aprile.