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Sanità | 21 aprile 2026, 11:08

Emergenza medici di famiglia, anche il dottor Manini resterà fino a 73 anni

L'Asl Vco ha accolto la richiesta di prosecuzione dell'attività fino al 2029

Emergenza medici di famiglia, anche il dottor Manini resterà fino a 73 anni

In un periodo di emergenza per la grave e cronica carenza di medici di famiglia, arriva un’altra buona notizia per i cittadini ossolani: dopo il dottor Vincenzo Benintende, anche l dottor Gianfranco Manini, con ambulatori nell’ambito territoriale dell’Ossola, ha espresso la volontà di proseguire la propria attività oltre l’età pensionabile. l’Asl Vco, secondo la normativa vigente, ha accolto la richiesta: il dottor Manini potrà dunque proseguire la propria attività di medico di famiglia fino all’età di 73 anni, dunque fino al 2029.

l.b.

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