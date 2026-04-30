Varchignoli, via libera al progetto di recupero dei terrazzamenti storici

La giunta comunale di Villadossola ha approvato una convenzione con l’Unione Montana delle Valli dell’Ossola per dare avvio al progetto di recupero dei terrazzamenti storici in località Varchignoli, un intervento inserito nel più ampio piano delle Green Communities promosso dalla regione Piemonte.

Il progetto mira a riportare in vita antichi terrazzamenti rurali oggi in parte abbandonati, con l’obiettivo di valorizzare il paesaggio e prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico. Come riportato nel documento, l’intervento è finalizzato alla salvaguardia del paesaggio rurale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

L’Unione Montana gestirà l’intero iter amministrativo e il contributo economico, mentre il comune garantirà la disponibilità delle aree e parteciperà con un cofinanziamento di 20mila euro. Il quadro economico complessivo dell’opera ammonta a 472.317,78 euro, in attesa della conferma regionale sulla variante che prevede un incremento dei fondi destinati al progetto.

La convenzione comprende anche la riqualificazione dell’ostello in località Boschetto, con l’obiettivo di creare un sistema integrato di valorizzazione del territorio.