Domodossola, in Consiglio torna il tema del Punto Nascite: “No alla chiusura”

Si riunisce oggi pomeriggio, giovedì 30 aprile alle ore 18.00, il Consiglio comunale di Domodossola in sessione ordinaria presso la sala storica del Palazzo Municipale. Una seduta articolata, con diversi punti all’ordine del giorno che spaziano dai temi di bilancio fino a questioni di forte impatto per il territorio.
Tra gli argomenti destinati a catalizzare l’attenzione c’è la mozione presentata dal gruppo consiliare “Lucio Pizzi Sindaco” contro la chiusura del Punto Nascite dell’ospedale San Biagio. Un tema particolarmente sentito dalla cittadinanza e già al centro del dibattito pubblico negli ultimi mesi, che torna ora in aula consiliare per una presa di posizione politica formale.
Sul fronte amministrativo, i lavori si apriranno con l’approvazione del rendiconto della gestione relativo al 2025, comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, seguita da una variazione al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Prevista anche l’approvazione del conto consuntivo 2025 dell’Azienda Speciale Pluriservizi Farmacia Comunale e del report sul controllo strategico sempre riferito al 2025.
Spazio poi alle tematiche territoriali e turistiche, con la discussione sull’adesione al Distretto Turistico dei Laghi e l’aumento del capitale sociale. In agenda anche l’aggiornamento relativo all’albo degli usi civici comunali.
Non mancheranno le interrogazioni dei gruppi consiliari: “Fratelli d’Italia” porterà in aula la questione della farmacia comunale di Domodossola, mentre “Partecipazione Attiva” chiederà chiarimenti sull’istituzione di parcheggi a pagamento fuori dal centro storico. Infine, il gruppo “Impegno Civico per Domodossola” interverrà sul tema dell’organizzazione di eventi culturali, sportivi e turistici.