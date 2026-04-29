Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

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20262660 Ristorante a Maglioggio di Crodo cerca camerieri di sala con esperienza. Contratto part-time a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, orario dal mercoledì alla domenica. Richiesti patente B, autonomia negli spostamenti e capacità di lavoro in team.

20262657 Azienda con sede a Pieve Vergonte cerca manutentori del verde per attività di giardinaggio su cantieri nel VCO. Richiesta buona manualità e patente, esperienza gradita, inserimento iniziale a tempo determinato con orario full time 8-12/13-17.

20262612 Azienda di Verbania cerca un/a impiegato/a per gestione della prima nota contabile: registrazione periodica dei movimenti contabili e rendicontazione delle spese, preparazione fatture di vendita, preparazione ordini, controllo documenti di trasporto, gestione pagamenti ai fornitori, monitoraggio pagamenti dei clienti con eventuali solleciti o attività recupero crediti. Preferibile esperienza si valutano profil juniorm, richiesto diploma

20262609 Pub con cucina informale a Domodossola ricerca cuoco/a con esperienza per preparazione fritti, panini, hamburger e gestione della linea. Richiesta conoscenza della lingua italiana e capacità di lavorare in team. Contratto a tempo determinato di 3 mesi full time (16:30–23:30), CCNL Turismo 4° livello, chiuso il mercoledì.

20262547 Azienda che si occupa di fornitura/installazione/manutenzione di cucine ed elettrodomestici industriali per ristoranti ed hotel cerca un tecnico manutentore per svolgere mansione di manutentore, installatore e supporto tecnico. Contratto full time con prospettiva di inserimento stabile. Richieste competenze nel settore elettrotecnico.

20262537 Benzinaio a Ornavasso cerca addetto/a ai distributori carburante part-time (lun-ven 14:30-18:30, sabato mattina). Richiesta esperienza minima, contatto con il pubblico e autonomia negli spostamenti. Inserimento da maggio.

20262515 Salone di acconciature con sede a Verbania cerca un/a apprendista in possesso di qualifica professionale. Preferibile conoscenza di base della lingua inglese o tedesca. Si richiede autonomia raggiungimento sede.

20262436 Azienda edile di Cannobio cerca un manovale edile in supporto al personale specializzato da impiegare su Verbania. Richiesta minima esperienza, patente B.

20262253 Azienda che si occupa di impiantistica elettrica e manutenzione piscine con sede a Verbania cerca un operaio addetto alla pulizia e manutenzione di piscine in possesso di patente B. Contratto 8 mesi full time.

20262343 Bar tabaccheria a Verbania cerca un/a barista dinamica e motivata per servizio bar e ricevitoria. Si richiede attitudine a contatto con il pubblico, esperienza anche breve come barista o in ristorazione. Contratto inizialmente a tempo determinato full time da lunedì a sabato con possibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

20262369 Azienda leader nella ristorazione collettiva ricerca a Domodossola 12 addetti/e mensa. Richiesta esperienza nel settore, disponibilità ai turni, auto propria; gradita disponibilità nel weekend e buone capacità organizzative. Inserimento part-time.

20262289 Negozio di abbigliamento a Domodossola cerca 1 commesso/a part-time con esperienza pregressa, tempo determinato di sei mesi con orario flessibile di circa 20/25 ore settimanali, sabato tutto il giorno. Retribuzione netta di circa 980,00/1000,00 euro mensili. Si richiede serietà e flessibilità.

20262161 Negozio di calzature a Verbania cerca un/a tirocinante da inserire nel ruolo di commesso/a. Si richiede propensione alla mansione, attitudine al contatto clienti, pulizia e ordine. Si offre tirocinio 30-40 ore, su orario spezzato, con obiettivo stabilizzazione.

20262162 Cooperativa sociale cerca cuoco/a e aiuto cucina per struttura ricettiva a Druogno. Richiesta esperienza pregressa e autonomia nella gestione del lavoro. Orario full time 11:00 - 14:00/ 18:00 - 21:00. Possibilità di alloggio in struttura.

20262087 Nuova apertura di bar a Ornavasso ricerca barista part-time in tirocinio. Richiesti preferibilmente studi alberghieri, cordialità, precisione e attitudine al contatto con il pubblico. Inserimento in tirocinio di 6 mesi circa 20 ore settimanali.

20261885 Ente ospedaliero di Oggebbio cerca un/una impiegato/a junior. La figura gestirà ordini, fatture, magazzino ospedaliero/farmaceutico e rapporti con i fornitori. Richiesti diploma/laurea breve e competenze informatiche; contratto full time 36h, 6 mesi con possibilità di proroga e stabilizzazione.

20261844 Azienda metalmeccanica di Omegna cerca un/a impiegato/a addetto alla contabilità per sostituzione maternità, con contratto di circa 7/9 mesi full time. Si richiede esperienza pregressa in ruoli amministrativo/contabili preferibilmente in contesti produttivi.

20261881 Azienda metalmeccanica di Omegna cerca un manutentore elettrico con esperienza per manutenzione macchinari. Richiesta qualifica inerente, patente B, patentino muletto. Lavoro a tempo indeterminato.

20261879 Azienda metalmeccanica di Omegna cerca un manutentore meccanico con esperienza. Richiesta qualifica inerente, autonomia nel raggiungimento sede. Lavoro a tempo indeterminato.

20261846 Cooperativa che gestisce il personale sanitario all’interno di RSA nel VCO cerca 8 OSS da integrare nell’organico il prima possibile. Si offre contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova, richiesta autonomia negli spostamenti e disponibilità al lavoro su turni diurni e notturni.

20261706 Azienda agricola di Omegna cerca un addetto alla coltivazione di ortaggi, erbe officinali e frutta. La mansione prevede la cura e manutenzione di piante e alberi, la raccolta e gestione delle coltivazioni. Richiesta patente B, predisposizione al lavoro manuale all’aria aperta. Orario full time obiettivo inserimento stabile dopo periodo di prova.

20261747 Golf Club situato a Carpugnino cerca addetto/a sala/bar da inserire nel proprio team. Mansioni ordinarie di caffetteria, aperitivi, servizio in sala. Necessaria patente o residenza a Carpugnino, preferibile esperienza nel settore della ristorazione, discreta conoscenza inglese.

20261665 Azienda leader nel settore cartotecnico di Omegna ricerca operai di produzione, disponibili a lavorare sui 3 turni a ciclo continuo con tre giorni di pausa successivi. Preferibile pregressa esperienza in contesti produttivi, possesso del patentino carrello elevatore e patente B. Tempo determinato 6mesi. 1500€ circa più mensa interna e premi produzione.

20261597 Albergo a Macugnaga cerca 1 cameriere/a di ristorante e 1 cameriere/a ai piani per la stagione estiva 2026 (giugno–settembre). Contratto a tempo determinato di 3 mesi, full time, retribuzione circa 1500€ mensili. Preferibile esperienza, capacità di lavorare in team e contatto con il pubblico.

20261587 Ristorante-pizzeria a Domodossola cerca aiuto cuoco e aiuto pizzaiolo part time.

Preferibile minima esperienza, formazione alberghiera e conoscenza della lingua italiana.

Offerto contratto: aiuto cuoco full time a tempo determinato, aiuto pizzaiolo part time (16 ore, venerdì-domenica)

20261425 Associazione di studio e pratica del buddhismo situata sopra Verbania cerca un cuoco/a con esperienza manageriale. Si richiede esperienza di almeno due anni come capo cuoco con conoscenza approfondita della cucina vegetariana e vegana. Contratto a t. det. di sei mesi con possibile proroga, RAL dai 15000 ai 30000 euro

20261383 Struttura ricettiva di Mergozzo cerca aiuto cuoco con minima esperienza da inserire con contratto di otto mesi per la stagione estiva 2026. Richiesta conoscenza norme HACCP, autonomia nel raggiungimento sede. Possibile inserimento già da marzo con contratto a chiamata per il primo mese.

20261380 Struttura ricettiva di Mergozzo cerca cameriere di sala con minima esperienza da inserire con contratto di otto mesi per la stagione estiva 2026. Richiesta minima conoscenza lingua inglese, autonomia nel raggiungimento sede. Possibile inserimento già da marzo con contratto a chiamata per il primo mese.

2026959 Centro estetico di Verbania ricerca un/una ESTETISTA ONICOTECNICA. Richiesta abilitazione, pregressa esperienza nella mansione. P.time verticale: due giornate dalle 9.00 alle 18.00 con un'ora di pausa pranzo e un pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00. Iniziale Tempo determinato con scopo di stabilizzazione a tempo indeterminato

2026892 Azienda di Verbania-Vignone operante nel settore della manutenzione e installazione di impianti di refrigerazione e climatizzazione ricerca un operaio in TIROCINIO. Richiesta buona manualità, qualifica o diploma ambito elettrico, patente B.

20261163 Ristorante a Omegna cerca aiuto cucina. La risorsa collaborerà con lo chef e il team nella preparazione e presentazione dei piatti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Richiesta capacità di lavorare in team, conoscenza delle tecniche di base e disponibilità full time su turni, anche nel weekend.