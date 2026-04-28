Trenord, il biglietto del treno arriva su WhatsApp: il ticket si acquista e si riceve via chat

Il biglietto del treno diventa sempre più digitale e immediato. Trenord introduce infatti la possibilità di ricevere il titolo di viaggio direttamente su WhatsApp, semplificando ulteriormente l’esperienza di acquisto per i passeggeri.

Il nuovo servizio è attivo presso le self-service presenti nelle stazioni e nei Digital Gate, sportelli dedicati alla vendita completamente digitale situati a Milano Centrale, Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e all’aeroporto di Malpensa T1.

La modalità consente di acquistare e ricevere il biglietto in pochi passaggi, sfruttando la diffusione e la praticità dell’app di messaggistica. Dopo l’acquisto, il passeggero inquadra un QR code, avvia la conversazione con il sistema “Biglietti Trenord” e riceve direttamente in chat il ticket digitale, pronto per essere utilizzato.

Il servizio è valido per diverse tipologie di viaggio: dai treni regionali e suburbani al Malpensa Express, dalle linee transfrontaliere ai biglietti integrati STIBM, fino ai pacchetti turistici delle “Gite in treno”, che combinano trasporto ed esperienze sul territorio.

I biglietti ricevuti su WhatsApp hanno le stesse caratteristiche dei ticket digitali tradizionali: non richiedono convalida per i titoli ferroviari e aeroportuali, ma si attivano automaticamente all’orario scelto in fase di acquisto. Per chi viaggia in anticipo è prevista la possibilità di modificare l’orario di attivazione. Per i titoli STIBM, invece, è necessaria un’attivazione manuale prima della partenza.

Il nuovo sistema si affianca all’app ufficiale già utilizzata per l’acquisto dei biglietti digitali, ampliando le opzioni a disposizione degli utenti e rispondendo anche a chi non utilizza abitualmente applicazioni dedicate.

Oltre all’acquisto dei biglietti, WhatsApp diventa anche canale informativo. Attraverso il servizio “Il mio treno”, accessibile dal sito di Trenord, i viaggiatori possono ricevere aggiornamenti in tempo reale su orari, binari e andamento della corsa, con notifiche direttamente sullo smartphone.