Variazione di bilancio da oltre 3 milioni: investimenti su strade, cultura e manutenzioni

Nuova variazione al bilancio di previsione per il Comune di Domodossola, che in consiglio comunale ha approvato l’applicazione di oltre 3 milioni di euro di avanzo per finanziare una serie di interventi su opere pubbliche, manutenzioni e servizi.

Il provvedimento prevede innanzitutto l’utilizzo di quote vincolate, tra cui circa 80 mila euro legati a capitoli specifici e 10 mila euro destinati alla manutenzione straordinaria dei sistemi informativi. La parte più consistente riguarda però l’avanzo libero, pari a poco più di 3 milioni di euro, che l’amministrazione ha deciso di redistribuire su diversi ambiti.

Tra gli interventi principali figurano quelli sulla viabilità, con 535 mila euro destinati alla messa in sicurezza delle strade cittadine, tra consolidamenti, posa di barriere e sistemazioni puntuali anche dei marciapiedi. Risorse rilevanti anche per la riqualificazione urbana, con oltre 800 mila euro per via Canuto e via Monte Grappa.

Importante il capitolo legato alla cultura. Oltre 800 mila euro vengono infatti destinati agli interventi al teatro Galletti, ai quali si aggiungono 80 mila euro per la valorizzazione dei reperti archeologici emersi durante i lavori. Proprio su questo punto si è acceso il confronto in aula, con l’opposizione che ha sollevato dubbi sull’aumento dei costi complessivi dell’opera.

L'amministrazione ha chiarito che una parte delle risorse deriva da somme già stanziate negli anni precedenti e non impegnate, rientrate quindi nell’avanzo e ora riapplicate. Inoltre, i maggiori costi sono legati sia ai ritrovamenti archeologici, che hanno comportato modifiche progettuali e interventi di conservazione, sia agli adeguamenti richiesti in materia di sicurezza, in particolare per le prescrizioni antincendio.

Sempre sul fronte culturale, sono previsti 430 mila euro per la biblioteca Contini, nell’ambito del completamento del polo culturale cittadino. Tra gli altri interventi figurano la realizzazione di un’area giochi per la casa di riposo comunale, l’implementazione della videosorveglianza e il potenziamento della segnaletica urbana.

Non mancano poi interventi diffusi sul territorio, dalla riqualificazione dei piazzali gioco all’arredo urbano, fino a piccole opere come l’installazione di panchine nei parchi.

A completare il quadro, anche l’accertamento di 530 mila euro di contributi regionali destinati alla viabilità, in seguito agli eventi calamitosi dell’aprile 2025, con interventi di bonifica e ripristino lungo la strada di Monteossolano.