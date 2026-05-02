Findomo, addio salvezza: la sconfitta contro Paruzzaro porta alla retrocessione

La Findomo è retrocessa. Il ko sulla sirena ieri al Pala Raccagni contro Paruzzaro, 58-59, segna la fine delle speranze granata nella poule salvezza. Le due triple nell'ultimo minuto di Cadamuro sono risultate decisive a favore di Paruzzaro, che invece può esultare per avere centrato l'obbiettivo con una giornata d'anticipo. Domo ci ha provato, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, ma ha pagato la mancanza di energie e di idee nel finale. Dopo un primo quarto difficile, chiuso sotto 19-22, la Cestistica, trascinata dal capitano giocatore Petricca, top scorer del match con 17 punti, ha messo la freccia: due soli punti segnati dai novaresi, dalla lunetta, nel secondo quarto e 32-24 all'intervallo lungo. Un vantaggio che è cresciuto nel terzo quarto, quando De Tomasi e compagni sono arrivati anche a più 12 prima del 51-41 del 30'. Poi l'ultimo quarto: Paruzzaro che torna a meno 6, la Cestistica con una fiammata di Frank che lo rimanda a meno dieci. Ma negli ultimi 3' Domo non segna quasi mai: i palloni pesano, Paruzzaro trova un paio di canestri di talento ed è volata. Cadamuro si traveste da match winner, mancano 5'' alla fine ma dopo il time-pout la Findomo non riesce nemmeno a tirare. Vincono gli ospiti, per la Cestistica nulla da fare.