Calendimaggio a Vallesone: domenica torna la festa tra natura, tradizioni e api

Nella borgata di Vallesone, nel comune di Domodossola, si respirerà aria di primavera: è infatti tutto pronto per la terza edizione di Calendimaggio, in programma domenica 3 maggio. La festa rappresenta un momento dal forte valore identitario per la frazione, dove tornerà il canto dei maggiaioli tra api, fiori e natura.

La Pro Loco di Vagna e di Vallesone, in collaborazione con il gruppo Amici di Vallesone, proporrà una giornata ricca di iniziative all’aria aperta.

Si partirà alle 9.30 con “Il cammino che risveglia”, una passeggiata nella natura con partenza dalla chiesa parrocchiale di San Brizio a Vagna e arrivo a Vallesone. L’escursione sarà guidata da Marco Sugliano, psicologo ed educatore. Alle 11.30 è previsto l’arrivo dei partecipanti e l’accoglienza dei maggiaioli, le “Voci del Cistella”. A seguire ci saranno la sfornata di pane di segale e crescenzin nell’antico forno frazionale e il pranzo di primavera.

Nel pomeriggio, alle 14.15, spazio a un laboratorio a cura dell’Associazione Produttori Apistici delle Vallate Ossolane. “Un’esperienza affascinante – spiegano gli organizzatori – per conoscere da vicino il mondo delle api, il loro ruolo fondamentale per la biodiversità e i tesori dell’alveare”.

Alle 15.00 prenderà il via la caccia al tesoro in collaborazione con l’Apicoltura Prina: tra vicoli, prati e angoli nascosti di Vallesone verranno sparsi semi di fiori lungo il percorso. A chiudere la giornata sarà una merenda per tutti con pane, miele e marmellata.