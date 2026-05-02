Domodossola aumenta la quota nel Distretto Turistico dei Laghi

Il consiglio comunale di Domodossola ha approvato l’aumento della quota di partecipazione del Comune all’interno del Distretto Turistico dei Laghi, società consortile impegnata nella promozione e valorizzazione turistica del territorio.

L’operazione prevede un incremento fino a 5 mila euro della partecipazione comunale, che si aggiunge alla quota già detenuta dall’ente, pari a circa l’1% del capitale sociale. In aula è stato ricordato come il Distretto svolga un ruolo di interesse generale nella promozione turistica e nel coordinamento delle attività di accoglienza sul territorio del Verbano Cusio Ossola.

Il provvedimento ha trovato consenso in consiglio. Simone Racco di Impegno Civico ha sottolineato il valore dell’iniziativa, definendola coerente con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Comune negli enti che operano per lo sviluppo turistico: “È il tipo di iniziativa che ci aspettiamo, una maggiore partecipazione per valorizzare l’asset turistico del territorio”.

Sulla stessa linea anche il consigliere di maggioranza Daniele Pizzicoli, che ha evidenziato come, pur trattandosi di un intervento economico contenuto, rappresenti un segnale politico importante: “Non si parla di grandi cifre, ma di un ente a cui la legge regionale assegna un ruolo fondamentale nella promozione turistica. È un passo verso una maggiore condivisione e partecipazione”.