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Scuola | 05 maggio 2026, 09:00

Domodossola, gli studenti del Marconi-Galletti ai “Giochi della Chimica” 2026

Buoni risultati per le alunne delle scuole ossolanei: superata la fase d’istituto e partecipazione alla selezione regionale al Politecnico di Torino

Domodossola, gli studenti del Marconi-Galletti ai “Giochi della Chimica” 2026

Gli studenti dell’indirizzo chimico della scuola Marconi, Galletti ed Einaudi di Domodossola hanno partecipato anche quest’anno ai “Giochi della Chimica”, la competizione nazionale promossa dalla Società Chimica Italiana e inserita tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La fase d’istituto, svoltasi lo scorso 6 febbraio, ha registrato risultati positivi per diversi studenti. In particolare hanno superato la prima selezione le alunne Bressan Beatrice, Frosio Ilaria, Ghezza Siria e La Sala Alessia, distinguendosi per preparazione e impegno.

Successivamente, la fase regionale si è tenuta il 28 marzo al Politecnico di Torino e ha visto la partecipazione di Frosio Ilaria e Ghezza Siria, accompagnate dalla professoressa Franco G. Un’esperienza significativa di confronto e crescita all’interno di una competizione di alto livello scientifico.

a.f.

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