Elezioni Crevoladossola: presentata la lista civica di Facciola

È stata presentata ufficialmente la lista guidata da Daniele Facciola in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Crevoladossola.

Facciola ha spiegato le ragioni della candidatura, sottolineando il legame con il paese: “Scendiamo in campo con una lista civica che nasce dal territorio, composta da persone che vivono quotidianamente Crevoladossola e ne conoscono le esigenze e le potenzialità”.

Il candidato sindaco è l'attuale capogruppo di minoranza in Consiglio comunale. “Ho oltre trent’anni di esperienza nella pubblica amministrazione”, ha affermato, sottolineando la volontà di gestire con competenza, trasparenza e concretezza.

Nel presentare la squadra, Facciola ha rimarcato l’equilibrio tra esperienza e nuove energie: “Accanto a chi conosce già la macchina comunale, ci sono cittadini al primo impegno pubblico, con entusiasmo e nuove idee. Crediamo che questo incontro sia un valore aggiunto”.



I candidati consiglieri della lista sono: Jessica Dimasi, Guido Ferro, Cristina Gallella, Graziano Girlanda, Antonio Lipari, Stefano Maesano, Angelo Morgantini, Angelo Pagliaro, Bruno Ramondini, Ottavio Riboni, Andrea Giovanni Spadea e Camilla Tonietti.

Il programma, ha spiegato, ruota attorno a una parola chiave: concretezza. “Vogliamo un’amministrazione capace di decidere e portare risultati, lavorando su obiettivi chiari e sostenibili. Intendiamo migliorare gli standard dei parcheggi e completare le opere già avviate, evitando sprechi e valorizzando quanto è stato fatto”.



Tra le priorità indicate, le opere pubbliche, con interventi mirati compatibilmente con le risorse disponibili. Un punto centrale riguarda Villa Renzi, che la lista intende valorizzare come spazio per uffici comunali e servizi, anche in ambito sociale e socio-sanitario.

Ampio spazio anche alla manutenzione e al decoro urbano, considerati elementi fondamentali per la qualità della vita, e al sostegno dell’agricoltura e dei consorzi agro-silvo-pastorali. Sul fronte scuola, la proposta è quella di una mensa a filiera corta, mentre per il tessuto sociale viene ribadita l’importanza delle associazioni e degli spazi di aggregazione.

Infine, attenzione alla gestione economica - "L’obiettivo di ottimizzare le risorse e, dove possibile, alleggerire la pressione fiscale mantenendo servizi efficienti". “La nostra sarà un’amministrazione basata su ascolto, dialogo e presenza sul territorio – ha concluso Facciola –. Siamo determinati e pronti a metterci al servizio della comunità”.