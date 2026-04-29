Crevoladossola, Ferroni si ricandida: presentata la 'lista civica'

E' stata presentata ufficialmente in Municipio la lista “Per Crevoladossola lista civica”, che candida nuovamente a sindaco il primo cittadino uscente Giorgio Ferroni per il terzo mandato consecutivo.

"Il gruppo che oggi si candida è il proseguimento di un percorso iniziato anni fa – ha spiegato Ferroni –. Il racconto di quanto fatto non è un semplice elenco di opere: la nuova scuola, l’asilo nido, la pista ciclabile e il nuovo municipio sono interventi strategici"

Ferroni ha sottolineato come il cambiamento del paese sia oggi visibile e concreto, frutto di una visione precisa: "Abbiamo costruito un sistema di servizi moderno e funzionale. Crevoladossola oggi non ha nulla da invidiare a centri più grandi, con una qualità della vita elevata e servizi rinnovati".

Presente anche l’ex sindaco Gianni Rondinelli, che ha sottolineato la continuità del progetto amministrativo: "Nel 2010 nasceva questo percorso e oggi, a distanza di anni, il lavoro svolto dimostra progettualità e costanza. Ho visto nascere molti interventi e portarli a compimento, con una gestione efficace anche delle risorse del Pnrr e altri fondi".

La lista è composta da amministratori già presenti nelle precedenti esperienze e da nuove energie. In ordine alfabetico i candidati sono: Mario Allegri, Paola Broggio, Andrea Cogliandro, Mariano Iaria, Lukas Lambo, Stefania Mastropaolo, Virginio Merendoni, Roberto Munizza, Vito Paolo Perazzo, Fabio Pizzicoli, Davide Protti e Adriano Rinaldi.

Proprio i giovani candidati – tra cui Perazzo, Iaria, Protti e Lambo – hanno evidenziato il valore dell’impegno diretto: "Abbiamo visto i risultati concreti di questi anni e sentiamo di poter dare il nostro contributo. Questa amministrazione ha portato fatti, non solo parole".

Alla domanda sulle motivazioni della ricandidatura, Ferroni ha ribadito la volontà di proseguire il lavoro avviato: "Ci sono nuove sfide e nuove idee. Crevoladossola ha ancora molto da dire e possibilità di crescita. Nei primi giorni continueremo quanto già impostato: il nostro programma nasce da ciò che abbiamo fatto".

Infine, un punto fermo: la squadra. "Ripresentiamo tutti i consiglieri: è la dimostrazione di un gruppo unito e coeso. Non è scontato dopo tanti anni, ma è la nostra forza".