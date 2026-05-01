Premosello, nuovo affondo della minoranza: “Consiglio anticipato illegittimo”

Prosegue la querelle tra amministrazione e minoranza di Premosello Chiovenda. Dopo le accuse mosse dal gruppo di minoranza, guidato da Andrea Monti, e la replica del sindaco Elio Fovanna riguardo al prossimo consiglio comunale, lo stesso Monti torna sul tema con una nuova nota nella quale esprime contrarietà alla proposta avanzata dal primo cittadino. Queste le sue parole:

“In relazione alle dichiarazioni apparse sulla stampa circa l'eventuale convocazione di una seduta consiliare anticipata rispetto a quella già fissata per il 12 maggio, e preso atto -

sulla base di riscontri provenienti da amministratori di altri comuni partner con cui ci siamo confrontati su quanto sta accadendo - dell'assenza del segretario generale nella prossima settimana, questo gruppo non può che esprimere la più netta e ferma censura.

Risulta infatti del tutto evidente che una convocazione in tali condizioni non risponde ad alcuna reale esigenza istituzionale, ma appare funzionale ad aggirare - consapevolmente e strumentalmente - la presenza del segretario generale, figura che, al contrario, è indispensabile per garantire la legalità dell'azione amministrativa e per chiarire pubblicamente, con la propria voce, le ragioni del dissenso espresso sulle deliberazioni adottate.

Un simile comportamento, oltre a risultare gravemente scorretto sotto il profilo istituzionale, si pone in aperto contrasto con i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, configurando una gestione distorta delle prerogative consiliari.

Per tali motivi, questo gruppo comunica che non prenderà parte ad una seduta convocata in tali condizioni e preannuncia sin d’ora che, ove tale iniziativa dovesse essere confermata, sarà formalmente richiesto l’intervento del Prefetto affinché vengano verificate le modalità di esercizio delle funzioni consiliari e siano adottati i provvedimento ritenuti opportuni a tutela della legalità e del corretto funzionamento dell’ente. Si anticipa che la mozione verrà ripresentata ad oltranza sino a che non verrà discussa alla presenza del segretario generale”.