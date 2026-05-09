Prende forma il 'Cluster Legno Piemonte': imprese e Regione insieme per rafforzare la filiera forestale

Il Cluster Legno Piemonte compie nuovi passi avanti nel percorso di costruzione di una rete strutturata tra imprese, istituzioni e territori della filiera forestale e del legno. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra associazioni di categoria, Uncem, imprese del settore e Regione Piemonte, con l’obiettivo di rafforzare un comparto strategico per l’economia montana e regionale.

Il principio guida è chiaro: “Solo nel NOI le imprese delle filiere forestali e del legno sono vincenti”, come sottolineato nel documento di presentazione del Cluster, che punta a costruire una rete capace di generare valore condiviso.

La Regione Piemonte ha avviato un percorso di investimento nelle filiere forestali, con risorse destinate a segherie, promozione, marketing e alla creazione di una vera e propria borsa merci del legno, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del prodotto locale e ridurre la dipendenza dalle importazioni.

Tra le finalità del Cluster figurano la creazione di una rete stabile di imprese del settore, l’aumento delle competenze degli operatori – dagli amministratori locali ai tecnici, fino agli imprenditori e lavoratori – e una maggiore diffusione della conoscenza del settore presso le comunità e l’opinione pubblica.

Particolare attenzione è rivolta anche alla formazione e alla divulgazione, attraverso eventi, iniziative e collaborazione con altri cluster regionali e nazionali, oltre alla diffusione di buone pratiche nel settore forestale. Il progetto punta inoltre a rafforzare il dialogo con il mondo dell’informazione, promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi della gestione forestale e delle politiche del legno.

Elemento centrale del Cluster è la collaborazione con la Regione Piemonte, in particolare con gli assessorati competenti in materia di foreste, ambiente, montagna, energia e agricoltura, oltre agli enti tecnici come Ipla e il Tavolo di filiera foresta-legno. Il Cluster potrà inoltre integrarsi con il sistema nazionale previsto dal decreto legislativo 34/2018, contribuendo a una rete più ampia di coordinamento tra territori.

Tra gli strumenti operativi rientrano la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, attività di formazione per operatori del settore, supporto tecnico alle imprese su certificazioni e normative europee, e la gestione del portale legnonordovest.eu, che fungerà da borsa merci del legno e dei lotti forestali.

Il Cluster Legno Piemonte punta a rafforzare il legame tra produzione e territorio, promuovendo un modello di filiera corta e sostenibile, con l’obiettivo di valorizzare il legno piemontese e ridurre progressivamente l’importazione di materia prima dall’estero.

Nei prossimi anni, secondo la visione del progetto, il settore sarà sempre più orientato verso filiere locali, economia circolare e innovazione, con imprese “intelligenti” capaci di competere sui mercati nazionali ed europei.