Test degli elicotteri di Leonardo, esposto dei comitati: "Verifiche su inquinamento e autorizzazioni"

I test di volo degli elicotteri Leonardo sopra la piana del Toce finiscono al centro di una segnalazione formale da parte dei comitati ossolani, che chiedono chiarimenti su autorizzazioni, impatti ambientali e possibili rischi per la salute pubblica.

In due distinti documenti inviati a Comuni, Asl Vco, Arpa Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola, i comitati "Ferma il riarmo" e "Ossola per la Palestina" evidenziano come da alcune settimane i voli siano ripresi "in maniera massiccia", con numerose rotazioni sopra i centri abitati della valle e lungo il fiume Toce.

Secondo quanto riportato, si tratterebbe di elicotteri da combattimento – tra cui modelli AW249 e AW149 – dal peso superiore alle otto tonnellate, con consumi elevati e un forte impatto acustico. I cittadini avrebbero manifestato crescente insofferenza sia per il rumore sia per le possibili ricadute sulla qualità dell’aria.

I comitati chiedono quindi alle amministrazioni se siano state rilasciate autorizzazioni per i sorvoli e se esistano informazioni sulla durata e programmazione dei test, sollecitando inoltre verifiche sulla compatibilità delle attività con la presenza di abitazioni e aree naturali.

Particolare attenzione viene posta anche alla tutela ambientale: i voli interesserebbero infatti zone inserite nella rete Natura 2000, come il sito "Fiume Toce" e il tratto tra Villadossola e Domodossola, con possibili impatti anche sulla fauna.

Da qui la richiesta alla Provincia di chiarire eventuali autorizzazioni e alla Asl e ad Arpa di verificare il rispetto delle normative in materia di salute pubblica e inquinamento ambientale.

I comitati restano in attesa di risposte ufficiali, mentre il tema dei voli e del loro impatto continua a far discutere il territorio ossolano.