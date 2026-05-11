Successo per la festa dell’oratorio di Villadossola

Tre giorni di festa dell'Oratorio di Villadossola che ha come patrono San Domenico Savio. Il programma della festa è iniziato con la serata dal titolo: “L'amicizia raccontata attraverso l'eco delle campane d'inverno” e con la proiezione di un documentario che racconta la storia della Val Brevettola Skyrace, una corsa nata in memoria di Manuel e Davide, due giovani scomparsi tragicamente sotto una valanga nei monti svizzeri.

Il film esplora il legame tra la gara e la comunità di Montescheno, dove i due ragazzi erano residenti, e come il loro ricordo continui a risuonare tra le montagne durante l'inverno, attraverso le campane della chiesa locale. Si è trattato di un toccante tributo alla vita e alla memoria dei due giovani. La manifestazione poi ha visto lo svolgersi di tornei sportivi sui campi dell'oratorio, di letture per bambini e della merenda dei popoli, dove un gruppo di mamme ha preparato specialità tipiche di paesi diversi.

Vi è stata poi la celebrazione della messa con l'importante annuncio da parte di don Massimo Bottarel dell'arrivo prima dell'estate del nuovo collaboratore il neo sacerdote don Luca Ariola che si occuperà in particolare della pastorale giovanile e quindi collaborerà con il parroco per la realizzazione dei centri estivi e delle varie attività rivolte ai giovani organizzate dalla parrocchia, oltre a collaborare con iil parroco nelle celebrazioni nelle parrocchie di Villadossola e della Valle Antrona. Alla festa non sono mancate una serie di sfide amichevoli e divertenti tra genitori e figli.