"Piemonte per i Giovani": 1,4 milioni per finanziare i 22 progetti in attesa

La Regione Piemonte compie un nuovo passo a sostegno delle politiche giovanili e dei territori. Con l’approvazione del piano finanziario 2026 dell’iniziativa “Piemonte per i Giovani”, sarà possibile avviare il percorso per finanziare anche i 22 progetti che nel 2025 erano risultati idonei, ma non avevano ottenuto contributi per l’esaurimento delle risorse disponibili.

Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale mette a disposizione oltre 1,4 milioni di euro tra fondi statali e cofinanziamento regionale. La proposta sarà ora trasmessa al Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la verifica finale e l’assegnazione delle risorse. Concluso l’iter ministeriale, la Regione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria 2025 e sostenere tutti i progetti rimasti in attesa.

«Abbiamo scelto di non lasciare indietro progetti validi e territori che avevano creduto in questo bando – dichiara Marina Chiarelli, assessore alla Cultura, Pari opportunità e Politiche giovanili della Regione Piemonte –. Dietro quei 22 progetti ci sono Comuni, associazioni, educatori e soprattutto tanti giovani che chiedono occasioni concrete di partecipazione, crescita e inclusione».

Secondo Chiarelli, il numero di domande ricevute conferma l’esistenza, nei territori, di un bisogno reale di politiche giovanili vicine alle comunità e capaci di creare opportunità concrete. «Per questo abbiamo lavorato per reperire nuove risorse e dare continuità a un percorso che riteniamo. strategico per il futuro del Piemonte. Investire sui giovani significa investire sulla vitalità dei nostri territori, contrastare isolamento e fragilità sociale e costruire comunità più forti», conclude l’assessore.