Ecopneus, in Piemonte raccolte nel 2025 oltre 12.500 tonnellate di pneumatici fuori uso

Sono oltre 12.500 le tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte e avviate al riciclo in Piemonte nel corso del 2025 dal sistema Ecopneus, principale operatore nazionale per la gestione e il recupero dei Pfu.

Nel dettaglio, sul territorio regionale sono state raccolte 12.562 tonnellate di pneumatici fuori uso, equivalenti in peso a circa 1,38 milioni di pneumatici da autovettura. Un quantitativo significativo che, secondo la stima fornita da Ecopneus, impilato verticalmente raggiungerebbe un’altezza pari a circa 5.360 volte la Mole Antonelliana.

Il risultato è stato possibile grazie a una rete capillare di raccolta che ha consentito di soddisfare 3.709 richieste di prelievo presso punti di raccolta distribuiti in tutta la regione, tra gommisti, stazioni di servizio e autofficine.

I dati piemontesi si inseriscono in un quadro nazionale ancora più ampio. Nel 2025 Ecopneus ha infatti raccolto complessivamente 199.408 tonnellate di Pfu in tutta Italia, superando del 23% il target fissato dalla normativa. Il sistema ha inoltre garantito circa 52mila richieste di prelievo presso oltre 20.300 punti di generazione presenti sul territorio nazionale.

“I risultati raggiunti nel 2025 confermano la capacità del sistema di garantire un servizio stabile, efficiente e pienamente operativo su tutto il territorio nazionale – ha dichiarato Giuseppina Carnimeo, direttore generale di Ecopneus –. Continueremo a lavorare insieme a istituzioni, imprese e operatori per consolidare i risultati raggiunti e favorire lo sviluppo degli impieghi della gomma riciclata”.

A sottolineare l’efficienza organizzativa del sistema è stato anche Andrea Caruana, responsabile gestione partner, logistica e tracciamento di Ecopneus: “Il nostro modello operativo si basa su una rete strutturata di 23 aziende attive nella raccolta e nel trattamento dei Pfu. Attraverso la piattaforma gestionale I-Smart ogni movimentazione viene monitorata lungo l’intero ciclo, dalla raccolta fino al trattamento finale”.

Il sistema di recupero dei pneumatici fuori uso rappresenta oggi uno dei principali esempi di economia circolare applicata su larga scala. I materiali ottenuti dal riciclo trovano infatti utilizzo in numerosi settori: dalle pavimentazioni sportive agli asfalti silenziosi, dagli isolanti per l’edilizia agli arredi urbani, fino al recupero energetico.

Secondo i dati diffusi da Ecopneus, dal 2011 a oggi sono state gestite oltre 3 milioni di tonnellate di Pfu in tutta Italia, con oltre un milione di missioni di raccolta effettuate senza costi per cittadini e pubbliche amministrazioni. Un’attività che ha contribuito non solo alla riduzione dell’inquinamento ambientale, ma anche a generare benefici economici stimati in circa 80 milioni di euro all’anno.