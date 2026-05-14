Cure fuori provincia, cresce anche nel Vco la mobilità passiva

Un saldo negativo di 1 milione 748 mila 879 euro. Dato che duce che la sanità del Verbano Cusio Ossola è comunque tra quelle piemontesi che ha fatto registrare un saldo tra i meno ‘pesanti’, saldo calcolato tra i residenti che si recano fuori provincia per le cure e quelli che invece da altre province arrivano nel Vco a farsi curare.

Nel 2024 la mobilità passiva (cioè chi va fuori provincia) è ‘costata’ alla nostra Asl 25.708.795 euro, in crescita rispetto al 2023 quando fu di 24.456.057.

La mobilità attiva (chi viene qui a farsi curare) ha visto nel 2024 l’Asl incassare 23.923.898 euro, più del 2023 quando registrò 23.680.810 euro.