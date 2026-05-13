Dea e pronto soccorso più sicuri con il protocollo d'intesa tra Asl Vco e forze dell'ordine

Il Dea degli ospedali Castelli e San Biagio e il pronto soccorso di Omegna più sicuri con il Protocollo d’intesa firmato stamattina dal prefetto Matilde Pirrera, dal questore Giancarlo Conte, dal comandante provinciale dei carabinieri colonnello Domenico Baldassarre e dal direttore generale di Asl Vco Francesco Cattel. Il sistema, che prevede telecamere di sorveglianza collegate 24 ore su 24 con la sala operativa della Questura, entrerà in funzione a giorni, non appena sottoscritto un secondo protocollo, operativo.

“Si tratta – spiega Pirrera – di definire le modalità pratiche a garanzia della privacy di personale sanitario, pazienti, familiari o amici che li accompagnano”. Il protocollo operativo prevede anche la formazione del personale sanitario, “istruito a comunicare con pazienti e accompagnatori che arrivano in stato di comprensibile agitazione”, precisa Cattel.

“A Verbania – spiega Conte – si alterneranno polizia di Stato e carabinieri, a Omegna opereranno agenti del locale commissariato, a Domodossola i carabinieri”. A Verbania c’è già un presidio della polizia di Stato ma col sistema telematico, aggiunge il questore, “la situazione sarà sotto controllo 24 ore su 24”.

“A livello di dati – riferisce Baldassarre – disponiamo solo di quelli disaggregati a livello regionale: 1521 con l’intervento di 2.207 appartenenti alle forze dell’ordine, l’84% si sono verificati nei giorni feriali. Il 72% degli aggrediti sono donne, il 61% infermieri. Il maggior numero di casi, 527, si è verificato nei pronto soccorso, 372 nelle altre aree di degenza, 199 nei servizi psichiatrici, 62 nei servizi per le tossicodipendenze, 56 in carcere”. “Appena possibile – conclude Cattel – estenderemo il protocollo di sicurezza alla case di comunità”.