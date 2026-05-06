Successo per i mercatini di Re

Alcune foto dei mercatini di prodotti locali e hobbisti organizzati a Re in occasione della festa del Miracolo, che si è tenuta nei giorni 30 aprile e 1° maggio, con la partecipazione di un gran numero di fedeli, provenienti anche dalla vicina Svizzera. "Il tutto si è svolto in un clima di serenità, con la messa del 29 aprile e la processione del primo maggio, ma anche con i mercatini, musica ed un flash mob”, commenta con soddisfazione il presidente della Pro loco, Stefano Valenti.