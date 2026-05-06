Successo per i mercatini di Re

Alcune foto dei mercatini di prodotti locali e hobbisti organizzati a Re in occasione della festa del Miracolo, che si è tenuta nei giorni 30 aprile e 1° maggio, con la partecipazione di un gran numero di fedeli, provenienti anche dalla vicina Svizzera. "Il tutto si è svolto in un clima di serenità, con la messa del 29 aprile e la processione del primo maggio, ma anche con i mercatini, musica ed un flash mob”, commenta con soddisfazione il presidente della Pro loco, Stefano Valenti.
In Breve
martedì 05 maggio
lunedì 04 maggio
domenica 03 maggio
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?