“OltrePassi Voci”: a Villette una giornata di musica e tradizione

Sabato 16 maggio il borgo di Villette ospiterà “OltrePassi Voci”, un appuntamento dedicato alla valorizzazione del territorio attraverso musica corale, cultura e convivialità. La manifestazione prenderà il via alle 16.30 con una breve passeggiata guidata alla scoperta del paese e del museo “La Ca di Feman”. Il ritrovo è previsto presso la chiesa parrocchiale. Il percorso, della durata di circa un’ora, offrirà ai partecipanti l’occasione di conoscere storia, tradizioni e angoli caratteristici del borgo.

Alle 18.00 l’evento proseguirà con un concerto nella suggestiva cornice della chiesetta di San Rocco, che vedrà protagonisti due cori provenienti da realtà differenti ma accomunati dalla passione per il canto corale: il Coro Edelweiss di Malesco e il Coro dell’Università degli Studi dell’Insubria. Fondato nel 1998, il Coro dell’Università degli Studi dell’Insubria rappresenta da anni una delle esperienze musicali universitarie più attive del territorio di riferimento. Nato per iniziativa del maestro Alberto Repossi e del professor Carlo Dell’Orbo, il gruppo vocale a cappella è composto da studenti, docenti, personale universitario e partecipanti esterni. Nel corso della sua attività il coro ha preso parte a numerosi eventi e festival in Italia e all’estero, portando il nome dell’Insubria da San Pietroburgo a Gibilterra. Il repertorio spazia dal madrigale alla musica contemporanea del Novecento, includendo spirituals e composizioni della tradizione corale europea. Accanto alla formazione universitaria si esibirà il Coro Edelweiss di Malesco, storica realtà nata nel 1977 come coro parrocchiale sotto la direzione del maestro Enrico Iori. Nel tempo il gruppo ha saputo crescere e consolidarsi grazie all’ingresso di coriste provenienti da tutta la Valle Vigezzo e a un repertorio ispirato in particolare ai canti di Bepi De Marzi. Dal 2008 il coro è diretto dal maestro Luciano Maglio, che ha introdotto nuove sonorità e linguaggi musicali, contribuendo all’evoluzione artistica della formazione.