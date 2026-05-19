Arte e intelligenza artificiale: un incontro con Michele Scaciga

Serata all’insegna della creatività, della memoria e dell’innovazione quella andata in scena il 14 maggio presso l’Hotel Corona, in occasione della conviviale del Kiwanis, che ha ospitato l’artista e storyteller Michele Scaciga per un incontro dedicato al suo percorso creativo e alle nuove frontiere della narrazione digitale.

Nel corso della serata, cui ha presenziato anche l’assessore di Domodossola, Gianluca Iervasi, Scaciga ha ripercorso oltre trentacinque anni di attività tra arti visive, fumetto, installazione, comunicazione culturale e progettazione creativa, mostrando come il proprio linguaggio espressivo si sia evoluto fino ad abbracciare oggi le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale.

Momento centrale dell’incontro è stata la prima presentazione pubblica del suo più recente film di 10 minuti dedicato al Clarissa Bleriót Cinematic Universe, il progetto narrativo che fonde folklore, storytelling cinematografico, patrimonio culturale e intelligenza artificiale per raccontare territori, tradizioni e immaginari contemporanei attraverso personaggi originali come Clarissa, Gustave la marmotta e le altre figure del suo universo narrativo.

La proiezione ha aperto una breve ma partecipata riflessione sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella comunicazione contemporanea e, in particolare, sulle sue potenzialità nel favorire nuove forme di dialogo intergenerazionale e divulgazione culturale.

Un tema particolarmente attuale, che accompagnerà Scaciga anche il prossimo mese in ambito internazionale: il progetto Clarissa Bleriót è infatti stato ufficialmente selezionato per la conferenza accademica internazionale “Multilingual Dialogues 2026: Human–AI Communication Across Generations”, organizzata online dalla Vizja University di Varsavia, dove sarà presentato come caso di studio dedicato allo storytelling multimodale e alla relazione creativa tra uomo e intelligenza artificiale.