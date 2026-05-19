Tutto pronto per la Domobianca Vertical Race

Tre chilometri e mezzo da correre tutti d’un fiato con un dislivello di 800 metri in mezzo ai boschi e sui sentieri dell’Ossola. Una prova per atleti esperti, spettacolare e coinvolgente. Sabato 23 maggio si disputa la Domobianca Vertical Race - Memorial Maggiore Alessio Ghersi, gara che apre la stagione dei grandi eventi estivi della stazione turistica del gruppo Altair.

Giunta alla sua sesta edizione la corsa in montagna only up, partirà alle 17.30 dall’Alpe Lusentino per arrivare, dopo 3,5 Km, ai 1900 metri di altezza della Croce del Moncucco, punto panoramico con vista che spazia sulle vette circostanti, le Alpi svizzere e giù fino al lago Maggiore. Le premiazioni si svolgeranno alle 19.30 e a seguire inizierà il Vertical Party al Lusebar con musica e food per tutti.

Iscrizione online sul sito www.wedosport.net oppure in loco all’ufficio gara dalle 13.30 fino alle 16.30 al costo di 20 euro comprensiva di trasporto in seggiovia per il rientro e pacco gara. Gli atleti iscritti dovranno essere in possesso di un certificato medico sportivo agonistico.

Il trofeo dedicato alla memoria di Alessio Ghersi è destinato al primo atleta ossolano in classifica. Un “team speciale” parteciperà alla competizione in suo ricordo. Alle 16.00 anticipazione con una camminata non competitiva aperta a tutti con partenza dall’Alpe Lusentino e arrivo al laghetto dell’Alpe Casalavera.

Il percorso della Domobianca Vertical Race sale lungo la pista da sci Prati e si addentra nel bosco di faggi e larici fino all’Alpe Foppiano. Da qui la salita si fa più dura per raggiungere Il famoso “Muro Torcelli”, 150 metri praticamente verticali con fondo a prato, punto buono per uno scatto verso l’Alpe Casalavera con il suo spettacolare laghetto – qui sarà allestito un punto di ristoro – da cui parte la lunga cresta che porta verso il traguardo in vetta.

Lo scorso anno a trionfare furono l’italiano Daniel Thedy con il tempo di 27’34” – media di 7’52” al km – nella gara maschile e l’atleta svizzera Maudy Mathys prima al traguardo in 31’45” nel femminile. Entrambi i crono hanno stabilito il record della manifestazione. Per il vincitore e la vincitrice premio di 700 euro. Ulteriori 500 euro sono in palio per chi dovesse stabilire il record dell corsa.

La Domobianca Vertical Race fa parte delle Skyrunner Italy Series, circuito ufficiale della International Skyrunning Federation, sotto l’egida della Federazione Italiana Skyrunning.

Di primissimo livello il livello dei partecipanti. Nella gara femminile spiccano nomi di assoluto prestigio internazionale. Le rossocrociate Victoria Kreuzer, Paola Stampanoni e Corina Sommer, già vincitrice della Oman Desert e della Marathon de Sables. Fra le azzurre fra le possibili protagoniste si inseriscono Vivien Bonzi, Anna Hofer e Corinna Gherardi. Occhio anche alla francese Christel Dewalle e alla britannica Scout Adkin.

Nella gara maschile favoriti l’elvetico Roberto Delorenzi, vincitore della prima edizione e il valdostano Henri Aymonod, imbattuto dal 2019 al 2022 nel chilometro verticale. Possibili protagonisti anche il britannico Jake Collier e il nutrito gruppo di Italiani, guidati da Marcello Ugazio, Andrea Rostan, Cristian Minoggio e William Boffelli.