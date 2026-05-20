Cinema Corso: una settimana tra horror e galassie lontane

Questa settimana il grande schermo del Cinema Corso accompagna il pubblico in due viaggi completamente diversi, ma ugualmente intensi.

Da una parte il terrore di Passenger, horror firmato André Øvredal che trasforma un semplice viaggio on the road in un incubo claustrofobico, fatto di presenze oscure e fughe disperate. Un film carico di tensione, dove ogni chilometro percorso avvicina i protagonisti a qualcosa di inesorabile e inquietante.

Dall’altra il ritorno dell’universo di Star Wars con The Mandalorian e Grogu, la nuova avventura cinematografica diretta da Jon Favreau che riporta sul grande schermo Din Djarin e il piccolo Grogu tra battaglie galattiche, missioni pericolose e legami indissolubili.

Due mondi opposti, tra paura e spettacolo, pronti a regalare una settimana di grande cinema.

PASSENGER

Un viaggio.

Un incidente.

Un passeggero che non sarebbe mai dovuto salire a bordo…

Passenger, il nuovo horror diretto da André Øvredal, segue una giovane coppia in viaggio on the road sul proprio furgone. Dopo aver assistito a un terribile incidente autostradale che costa la vita a un conducente, i due cercano di lasciarsi tutto alle spalle. Ma qualcosa li ha seguiti.

Una presenza demoniaca, oscura e inesorabile, si insinua nel loro viaggio trasformandosi in un inquietante “passeggero” impossibile da seminare.

Silenziosa ma costante, l’entità li perseguita ovunque vadano, trascinandoli in una fuga disperata verso un destino sempre più inevitabile…

Un horror teso e claustrofobico che trasforma la strada in un incubo senza via d’uscita.

PROGRAMMAZIONE

Giovedì 21 Maggio — ore 17.30

Venerdì 22 Maggio — ore 20.30

Sabato 23 Maggio — ore 17.30

Domenica 24 Maggio — ore 20.30

Lunedì 25 Maggio — ore 20.30

STAR WARS: THE MANDALORIAN E GROGU

Dopo la caduta dell’Impero, la galassia è ancora nel caos.

La Nuova Repubblica lotta per mantenere l’ordine mentre oscuri signori della guerra imperiali minacciano il fragile equilibrio conquistato.

In questo scenario torna il leggendario Mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal), pronto a intraprendere una nuova missione ai confini della galassia insieme al piccolo e potentissimo Grogu. 🛸✨

Tra pianeti senza legge, battaglie spettacolari e il ritorno di figure temibili come Rotta the Hutt, figlio di Jabba, il legame tra Din e Grogu sarà ancora una volta messo alla prova.

Un’avventura epica firmata Jon Favreau, che porta sul grande schermo tutta la magia dell’universo di Star Wars.

PROGRAMMAZIONE

Giovedì 21 Maggio — ore 20.30

Venerdì 22 Maggio — ore 15.30 • 17.30

Sabato 23 Maggio — ore 15.30 • 20.30

Domenica 24 Maggio — ore 15.30 • 17.30

Lunedì 25 Maggio — ore 17.30