Faine nel parcheggio dell' ospedale, posizionate trappole per catturarle

Faine …… in ospedale a Domodossola. Il goloso mammifero ha trovato casa nel parcheggio sotterraneo del San Biagio, dove gira indisturbato tra le auto parcheggiate. La notizia arriva dalla Fials, il sindacato che ha in zona come suo referente Carmelo Finocchiaro. La segreteria della Fials (sindacato della sanità) lo ha segnalato giorni fa alla direzione generale dell’Asl.

Di ‘’grave disagio e pericolo’’ scrive Finocchiaro, segnalando che alcuni lavoratori hanno denunciato la presenza di donnole nel parcheggio ‘’con conseguenti danni materiali alle auto in servizio ferme, danni a cavi elettrici, plastiche, coibentazioni motori’’. ‘’Siamo preoccupati, oltre che per i danni, anche per i potenziali rischi igienico-sanitari e di sicurezza’’ aggiunge il sindacalista Finocchiaro.

La denuncia, tempestiva, è stata verificata dall'Asl e la polizia provinciale ha accertato che non si tratta di donnole, ma di faine, comunque ‘golose’ dell’isolamento di cavi elettrici.

L’Asl conferma dunque la presenza degli animali. Dicono dall'Asl: ‘’E’ già intervenuta la Polizia provinciale, in quanto "referente" per gli animali selvatici. Ha posizionato una gabbia per catturare i presunti animali selvatici. Dopo alcuni giorni la Polizia provinciale ha però riscontrato che la gabbia era stata danneggiata da ignoti , che l’hanno resa inutilizzabile’’.

La conferma ci viene data da Riccardo Maccagno, comandante della Polizia provinciale.

‘’Le faine sono golose e attaccano l’isolamento dei cavi – dice Maccagno - . La trappola messa è stata danneggiata e l’abbiamo mandata a riparare per poi riposizionarla’’.

Poi aggiunge: ‘’Era già successo un anno fa, quando una faina si aggirava nella zona del Dea: l’avevamo catturata’’.