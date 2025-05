"Musica in Quota" parte domenica 25 maggio dall'Alpe Prasca FOTO

Prende il via domenica 25 maggio la 19esima edizione di Musica in Quota. Ad esibirsi nella splendida conca naturale dell'Alpe Prasca, in Val d'Ossola, sarà la swing band Les Moirettes. Il concerto inizierà alle ore 11.30 e sarà il momento culminante di una giornata già di per sé ricca, grazie all'iniziativa “Crevola Art Trekking”. Si rinnova dunque, dopo la positiva esperienza del 2024, il “matrimonio” tra le due manifestazioni che uniscono le proprie forze per regalare al pubblico una giornata davvero ricchissima.

La swing band Les Moirettes nasce nel 2018 da tre donne unite dalla passione per lo swing e con il sogno di poter proporre al pubblico le sonorità e il look vintage tipici degli anni '40 e '50 del secolo scorso. A sostenere l’impasto vocale un trio di musicisti jazz, di concezione più moderna, formato da contrabbasso, chitarra e batteria. Con armonie vocali impeccabili e un ritmo travolgente, Les Moirettes portano sul palco l'energia degli anni '40 e '50, trascinando il pubblico in un viaggio nel tempo e in coinvolgenti danze, proprio come nelle migliori sale da ballo di un tempo. Il gruppo è formato dalle voci di Cecilia Minella, Diana Russo e Giulia Zanellato. Ad accompagnarle sono Manuel Leccese alla chitarra, Pietro Giovaninetti alla batteria e Riccardo Manachino al basso. Ad impreziosire l'esibizione de Les Moirettes saranno gli artisti di Four Hand Circus: con la loro performance, ironica e incalzante, Claudia Ossola e Fabrizio Palazzo porteranno in scena situazioni quotidiane di potere, scherzo, sfida, dove i ruoli dei due protagonisti si ribalteranno inaspettatamente.

Il concerto si terrà ai 1299 metri dell'Alpe Prasca. In caso di maltempo il concerto e l'evento Crevola Art Trekking saranno rinviati a domenica 1 giugno. Come anticipato, in concomitanza con il concerto di Musica in Quota, il Consorzio di Crevola Alta, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Crevoladossola, il SEO CAI Domodossola e con il patrocinio del Comune di Crevoladossola e dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola organizza dalle ore 9 alle ore 18 la nuova edizione di Crevola Art Trekking, esposizione di opere artistiche lungo il sentiero che dalla località Scezza (750 m) conduce all’Alpe Prasca (1299 m). L'itinerario artistico può essere percorso in autonomia oppure in gruppo con accompagnatore del CAI (partenza alle ore 8.30). Lungo il percorso di 9 km si incontreranno alcuni allestimenti, a metà circa sarà allestito un piccolo punto ristoro. All'Alpe Prasca sarà possibile usufruire dei servizi di ristoro a cura del Gruppo Alpini di Crevoladossola. Per info e prenotazioni tel. 335 5892587. In alternativa pranzo al sacco.

Ritrovo: ore 8.15, Struttura Alpini di Crevoladossola a Scezza (sul navigatore si consiglia di inserire “Via Danda”, in loco sarà presente segnaletica per raggiungere facilmente il ritrovo)

Itinerario: Struttura Alpini di Crevoladossola a Scezza – Ceva – Gorta - Alpe Prasca. Rientro lungo la strada asfaltata

Dislivello: 680 metri (difficoltà: E)

Tempo percorrenza: 2h 30'

Guida: Guide Ufficiali Parco Val Grande - Cooperativa Valgrande - Stefania Vaudo 3397606822

Il Festival tornerà in quota domenica 22 giugno per festeggiare i primi 50 anni della Nuova Filarmonica Omegnese, sull'incantevole affaccio dell'Alpe Mastrolino, sul Lago d'Orta.

Musica in Quota si conferma come una delle più amate e frequentate rassegne musicali estive dell'arco alpino e la sua componente escursionistica contribuisce da sempre ad arricchire di fascino le proposte musicali di qualità. Tutti gli itinerari presentano un grado di difficoltà E della scala CAI e dovranno essere affrontati in autonomia: le guide saranno presenti alla partenza per assistere e informare gli escursionisti e alla meta per illustrare le peculiarità uniche delle sedi del Festival, ma su tutti i canali di comunicazione il pubblico potrà visionare le informazioni tecniche utili per intraprendere al meglio i sentieri che portano in quota.

L'Associazione Musica in Quota cura da sempre l’organizzazione del festival, nato 18 anni fa per offrire performance musicali di qualità ambientate in località alpine di autentica bellezza. A sostenere Musica in Quota sono numerosi partner e sponsor, privati e pubblici, ma anche gli stessi spettatori-escursionisti, che, associandosi con un contributo di 15 euro, possono supportare l’Associazione.



Il programma completo della stagione 2025 è online sul sito web www.musicainquota.it.

Il Festival è su Facebook (www.facebook.com/musicainquota) e su Instagram: www.instagram.com/musicainquota.