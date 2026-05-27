Vco, auto sempre più vecchie: età media a 12 anni e 10 mesi

In Piemonte continua a crescere l’età media delle auto in circolazione, che raggiunge i 12 anni e 5 mesi (+2% su base annua). Anche il Verbano Cusio Ossola si conferma tra le province con i veicoli più datati, con un’età media pari a 12 anni e 10 mesi, secondo lo studio di Facile.it su oltre 820mila preventivi Rc auto.

Il dato colloca il Vco tra le realtà piemontesi con un parco auto più anziano, a pari merito con Asti e subito dietro a Biella, Cuneo e Vercelli, che guidano la classifica regionale. Un segnale che conferma un trend diffuso su tutto il territorio regionale, dove solo Torino e Novara registrano valori più contenuti.

Nel complesso, il Piemonte resta comunque la quinta regione italiana per età media dei veicoli, a fronte di una media nazionale pari a 12 anni e 6 mesi.

Parallelamente all’invecchiamento del parco auto cresce anche il peso economico delle assicurazioni. Secondo l’osservatorio Facile.it, all’aumentare dell’età del veicolo aumenta anche il premio RC auto: da una media di 461 euro per un’auto di 10 anni si passa a 559 euro a 12 anni, fino a 575 euro a 14 anni, con un incremento complessivo del 25% in quattro anni.

Un altro indicatore del cambiamento è l’aumento della richiesta di garanzie accessorie, in particolare dell’assistenza stradale, scelta dal 60,3% degli automobilisti piemontesi che hanno inserito coperture aggiuntive nella propria polizza.