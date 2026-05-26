Mercato auto: sale il Vco, scende il Piemonte. Lo dicono gli ultimi dati ufficiali di ministero e associazione di categoria Anfia, secondo cui aprile 2026 è stato un mese di flessione per l’auto, con Torino che ha fatto franare il report a livello regionale. Ma il calo delle immatricolazioni nell’area metropolitana, non ha fortunatamente coinvolto le province dove, invece, si segnala una seppur cauta ripresa.

Se da gennaio ad aprile dello scorso anno le vetture messe in strada in Piemonte erano state complessivamente 71.531, nello stesso periodo del 2026 sono state 70.836. Torino, si diceva, che tradizionalmente tiene a galla tutto il comparto, è passata da 55.616 a 54.248. Nel Vco segno +: da 1.147 a 1.163, e anche i “cugini” novaresi sono andate bene: da 3.117 a 3.306.

Segnali positivi in quasi tutte le province, dice l’Anfia, ma non a sufficienza per invertire la tendenza regionale imposta dal capoluogo. La top 10 in Piemonte delle macchine acquistate resta sempre la Fiat Panda con 8.462 immatricolazioni, seguita dalla Grande Panda con 5.145 e dalla Jeep Avenger con 2.752. Nel Verbano Cusio Ossola 109 le Panda vendute, 49 le Hyundai l20 e 43 le Suzuki Swift.



