Volontariato piemontese in rete: 71 operatori dei Centri di Servizio si incontrano ad Alessandria

Si è svolta mercoledì 27 maggio, presso la La Risto – Ristorazione Sociale di Alessandria, una giornata dedicata alla condivisione, alla formazione e al rafforzamento del lavoro di rete tra i Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte.

All’incontro hanno partecipato 71 operatori provenienti dai cinque Centri di Servizio per il Volontariato regionali, in un’esperienza di team building interamente declinata sul sociale. L’obiettivo è stato quello di consolidare il coordinamento regionale e valorizzare la collaborazione tra strutture che operano quotidianamente a supporto del Terzo Settore.

L’appuntamento ha ribadito la centralità del lavoro in rete come elemento fondamentale per sostenere le comunità locali e rafforzare l’azione del volontariato sul territorio. Il confronto tra operatori ha permesso di condividere esperienze, buone pratiche e strategie operative per migliorare l’efficacia degli interventi.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente di Csvnet Piemonte Daniele Giaime, che ha evidenziato la forza del lavoro congiunto e il ruolo decisivo del capitale umano nel rispondere ai bisogni delle comunità.

Nel corso della giornata è intervenuto anche il direttore di Csvnet Piemonte e di Ctv Biella Vercelli Simone Rosso, che ha richiamato l’importanza del coordinamento tra i centri e della collaborazione continua tra le diverse realtà territoriali. Un lavoro condiviso con le direttrici dei Centri piemontesi: Maida Caria, Caterina Mandarini, Mariacristina Massocco e Manuela Biadene.

L’incontro si è concluso con un ringraziamento corale rivolto a operatrici e operatori che ogni giorno sostengono enti e volontari, contribuendo in modo concreto allo sviluppo del sistema del volontariato piemontese.