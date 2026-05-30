Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend caldo. "Ci sarà un nuovo rialzo termico nel fine settimana con ritorno delle condizioni di disagio fisico ma su livelli inferiori rispetto ai giorni scorsi. E' attesa una marcata attività temporalesca tra il pomeriggio e la sera di domenica per il transito di un'onda depressionaria in prossimità dell'arco alpino. Un peggioramento più incisivo - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - potrebbe manifestarsi da lunedì notte".

SABATO 30 MAGGIO 2026

Nuvolosità: cielo inizialmente sereno; verso mezzogiorno ingresso di velature da ovest e formazione di cumuli sui rilievi in ulteriore sviluppo pomeridiano e dissolvimento serale. Nuovamente cielo sereno nella notte. Precipitazioni: deboli localmente moderati rovesci pomeridiani sui rilievi. Zero termico: in lieve aumento sui 3900-4000 m nelle ore centrali. Venti: sulle Alpi deboli localmente moderati da nord, nordest in rotazione dai quadranti occidentali nella notte. Sugli altri settori venti calmi al mattino e moderati da sud al pomeriggio su Appennino, Astigiano e Alessandrino, mentre sulle pianure occidentali ci sarà un debole vento da ovest.

DOMENICA 31 MAGGIO 2026

Nuvolosità: cielo inizialmente soleggiato; dalla tarda mattinata formazione di estese nubi cumuliformi sui rilievi alpini in trasferimento pomeridiano e serale verso i vicini settori pianeggianti e successivo rasserenamento notturno. Precipitazioni: primi deboli fenomeni verso mezzogiorno sui settori alpini; successiva estensione alle vicine zone pianeggianti e intensificazione con picchi localmente moderati o forti. Esaurimento notturno. Zero termico: calo serale sui 3600-3700 m sul Piemonte centro-settentrionale; ancora sui 3800 m a sud. Venti: sulle Alpi deboli occidentali in rotazione a nord-ovest nel pomeriggio con intensificazione fino a moderati; su Appennino, Astigiano e Alessandrino deboli o moderati da sud; venti generalmente calmi altrove. Sostenute raffiche in corrispondenza dei temporali pomeridiani e serali.