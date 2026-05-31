"Estate in apprendimento": l'istituto Bagnolini aperto da fine agosto

L’istituto comprensivo “M.O. Attilio Bagnolini” di Villadossola conferma anche per il 2026 il progetto “Estate in Apprendimento”, iniziativa che per il sesto anno consecutivo offrirà a bambini e ragazzi un’opportunità educativa, aggregativa e completamente gratuita nelle settimane che precedono l’avvio dell’anno scolastico. Per questa nuova edizione, l’istituto ha scelto di anticipare ulteriormente l’apertura delle attività, proponendo tre settimane di partecipazione presso il plesso centrale di Villadossola, con orario dalle 9.00 alle 15.00, dal 24 al 28 agosto, dal 31 agosto al 4 settembre e dal 7 all’11 settembre.

Il progetto nasce con l’obiettivo di sostenere le famiglie in un periodo dell’anno in cui la richiesta di servizi educativi resta elevata, offrendo allo stesso tempo ai ragazzi occasioni di crescita, socializzazione e apprendimento in un contesto dinamico e coinvolgente. Il progetto è realizzato con i fondi strutturali europei del Programma Nazionale 2021-2027 e più precisamente con Fse+, Piano estate 2025/2026-2° finestra “Skill Lab – L'Officina delle Competenze” e con Fse+ Agenda Nord “Global-mente. Radici nel territorio, visioni integrate tra scienze, lingue e movimento”. A breve saranno autorizzati anche i fondi Fse+ Piano Estate 2026-2027 “Scuola aperta, tutti a bordo”.

Le attività proposte avranno carattere laboratoriale e didattico, con spazio per esperienze pratiche, momenti sportivi, giochi educativi, lavori di gruppo e numerose uscite sul territorio. L’intento è quello di valorizzare la scuola come ambiente aperto, vivo e inclusivo, capace di accompagnare bambini e ragazzi anche oltre il calendario tradizionale delle lezioni. L’iniziativa rappresenta inoltre un’importante opportunità dal punto di vista sociale ed educativo, poiché viene garantita senza costi per le famiglie, confermando l’attenzione dell’istituto verso l’accessibilità dei servizi e il sostegno concreto alla comunità.

“Con grande soddisfazione confermiamo anche per il 2026 il piano scuola estate, un’iniziativa che negli anni è diventata un punto di riferimento concreto per molte famiglie del territorio e che testimonia la volontà dell’Istituto Comprensivo Bagnolini di essere una scuola aperta, inclusiva e vicina ai bisogni della comunità - spiega la dirigente scolastica Stefania Rubatto -. Un valore fondamentale di questa iniziativa è rappresentato dalla forte collaborazione istituzionale che negli anni si è consolidata attorno al progetto. Desidero infatti ringraziare i comuni del territorio per il sostegno concreto e per la partecipazione attiva all’organizzazione delle attività, in particolare per il prezioso servizio di trasporto messo a disposizione delle famiglie. Un contributo importante che consente di ampliare realmente l’accessibilità del progetto e di garantire a tutti i ragazzi la possibilità di partecipare. Investire in iniziative come questa significa investire nella crescita dei nostri giovani e nella qualità della vita dell’intera comunità. È attraverso la collaborazione tra scuola, enti locali e famiglie che possiamo costruire opportunità educative sempre più inclusive e vicine ai bisogni del territorio”.

Con “Estate in Apprendimento”, l’istituto comprensivo Bagnolini rinnova così una visione della scuola non limitata alla sola attività didattica ordinaria, ma intesa come presidio educativo a disposizione del territorio e delle famiglie anche nei momenti dell’anno in cui il bisogno di spazi formativi, relazionali e aggregativi continua a essere particolarmente sentito.