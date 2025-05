''The sound of silence'' della politica sui problemi del Vco

The sound of silence. Il titolo è di una vecchia canzone che, chi hai capelli bianchi, ricorda benissimo. Uno dei pezzi migliori del duo Simon e Garfunkel, uscito nel 1964.

Il suono del silenzio è anche quello che regna nella ‘’grande’’ politica: leggi Torino e Roma.

Un silenzio sui troppi problemi che affliggono il Verbano Cusio Ossola.

Un pro memoria non guasta:

Partiamo dall’Ossola, dove il distaccamento dei vigili del fuoco non può avere una sua autoscala, poiché il regolamento ne permette una in ogni provincia. Quella che era stata assegnata al distaccamento di Domodossola è stata una meteora ormai allontanatasi, un miraggio. Avevamo chiesto chiarimenti al comandante provinciale a febbraio: non abbiamo ancora ricevuto risposta.

Sempre a Domodossola - in via Romita - c'era il distaccamento della Polizia stradale, pure questo soppresso. Anche qui il silenzio è calato su una decisione assurda per una zona di confine con due strade internazionali e con una caserma che è dello Stato e che quindi non costava in affitti.

Poco distante, in via Marzabotto, c'erano un tribunale e un ufficio giudiziario, soppressi pure questi. Ora la carenza di personale mette in crisi anche il Tribunale di Verbania e il ministro Nordio dice il problema esiste… Soluzioni???

Abbiamo una superstrada che aspetta da anni interventi decisivi, come anche la strada della Valle Vigezzo o la messa in sicurezza della strada che sale alla Cascata del Toce o l'ultimazione della galleria di Paglino, ferma da oltre dieci anni.

Poi la sanità. La notizia di queste ore è che il Vco potrà avere solo un Dea, dipartimento emergenza e accettazione. E questo fa calare il sipario su doppio ospedale sponsorizzato dalla Regione Piemonte e da alcuni partiti che non avevano fatto i conti col Dea. Mettere soldi sugli ospedali e dire che poi uno di questi sarà ridimensionato è come buttarli via.

L’ultimo, ma qui siamo in compagnia di altre province, è il taglio ai fondi per le strade deciso dal ministero retto da Salvini. Taglio che dovrebbe permettere di dirottare i soldi al ponte sullo stretto di Messina o per Genova. Da Torino però non giunge alcuna notizia di un appoggio ai sindaci del Vco mentre a Roma forse si sta ripensando al pasticcio fatto.

Intanto di sottofondo vanno le note di The sound of silence.