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Scuola | 28 maggio 2026, 09:37

Domoschool, aperte le iscrizioni per la nuova edizione

Anche quest'anno la Scuola Internazionale Alpina di Matematica e Fisica ospiterà a Domodossola esperti e ricercatori da tutto il mondo

Domoschool, aperte le iscrizioni per la nuova edizione

Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2026 della Domoschool, la Scuola Internazionale Alpina di Matematica e Fisica organizzata da Ars.Uni.Vco a Domodossola.

Anche in questa edizione i relatori provengono da diverse università riconosciute a livello mondiale nel campo scientifico. Nello specifico, i corsi saranno tenuti da: dottoressa Veronica Fantini, Cnrs del Laboratoire Mathématique Orsay (Francia); professor Gary Shiu, Università del Wisconsin-Madison (Usa); professor Pietro Antonio Grassi, Università del Piemonte Orientale di Alessandria; professor Žiga Virk, Università della Lubiana (Slovenia).

I partecipanti che completeranno l'iscrizione entro il 31 maggio potranno usufruire di una quota di iscrizione anticipata ridotta, mentre il termine ultimo per l'iscrizione è fissato per la fine di giugno.

l.b.

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