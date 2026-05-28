Domoschool, aperte le iscrizioni per la nuova edizione

Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2026 della Domoschool, la Scuola Internazionale Alpina di Matematica e Fisica organizzata da Ars.Uni.Vco a Domodossola.
Anche in questa edizione i relatori provengono da diverse università riconosciute a livello mondiale nel campo scientifico. Nello specifico, i corsi saranno tenuti da: dottoressa Veronica Fantini, Cnrs del Laboratoire Mathématique Orsay (Francia); professor Gary Shiu, Università del Wisconsin-Madison (Usa); professor Pietro Antonio Grassi, Università del Piemonte Orientale di Alessandria; professor Žiga Virk, Università della Lubiana (Slovenia).
I partecipanti che completeranno l'iscrizione entro il 31 maggio potranno usufruire di una quota di iscrizione anticipata ridotta, mentre il termine ultimo per l'iscrizione è fissato per la fine di giugno.