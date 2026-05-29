Antonio Gozzi nominato Cavaliere del lavoro dal Presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, tra questi c'è anche Antonio Gozzi, amministratore delegato e presidente della Duferco, gruppo di cui fa parte anche la Travi e Profilati di Pallanzeno.

Gozzi è chiavarese, presidente di Federacciai e della Virtus Entella. Amministratore Delegato di Duferco, realtà economica multinazionale, è stato protagonista della trasformazione di questo Gruppo presente con propri uffici e stabilimenti industriali in oltre 20 paesi nel mondo e occupa più di 2.500 addetti.

"Ricevere la nomina a Cavaliere del Lavoro rappresenta per me un onore profondo e una gratificazione che desidero condividere con tutte le persone che in questi anni hanno camminato al mio fianco - commenta Gozzi -. Ringrazio il Presidente della Repubblica, il ministro Adolfo Urso e il ministro Francesco Lollobrigida e la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e il suo presidente Ugo Salerno per questa prestigiosa onorificenza. Essere tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati in Italia e rappresentare la Liguria è motivo di grande orgoglio, ma soprattutto rappresenta il riconoscimento di una storia costruita con sacrificio, visione, passione e senso di responsabilità. Oggi Duferco è un importante gruppo internazionale, capace di innovare, diversificarsi e competere nei mercati globali senza mai perdere il legame con il territorio e con le proprie radici’’.

Gozzi è stato lo scorso febbraio a Pallanzeno, accompagnando nella visita dello stabilimento l’allora assessore regionale Elena Chiorino.