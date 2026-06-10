Boschi, primato del Vco nel nuovo report nazionale sulle foreste

“Finalmente, abbiamo un report completo con tutti i dati forestali di ciascun comune del Piemonte. Ricordo che 15 anni fa, Uncem con Lido Riba fece molti studi sui boschi, con Regione e Ipla. Ora abbiamo, grazie a Pefc, Sinfor, Legambiente e Uncem, un nuovo quadro completo, questa volta nazionale. Che ci vede, era chiaro, protagonisti. Anche sulle politiche. Che a partire da questi dati raccontati nel report, devono essere più forti, meno infarcite di burocrazia, più chiare per le imprese, i proprietari forestali, i comuni. Non da soli, ma insieme. Come scrive la legge regionale sulla montagna”. Così Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte commenta il dossier "Foreste in Comune" presentato qualche giorno fa da Pefc, Sinfor, Legambiente e Uncem.

Piemonte, 1180 Comuni, più di 970mila ettari di foreste. Il 38,2% della regione è bosco, dato in linea con quello Italiano. A Garessio, Varallo, Ormea le superfici forestali più estese. In percentuale, "vincono" i comuni del Vco con in testa alla speciale classifica Quarna Sopra e Caprezzo e poi Traves nelle Valli di Lanzo.

“Ci sono tanti numeri nel dossier - aggiunge Colombero - la regione è apripista da sempre delle politiche forestali. Ricordo che il testo unico forestale nazionale è nato dalla legge forestale piemontese e ha visto l'allora viceministro Andrea Olivero, figura decisiva, che ci ha creduto e ci ha lavorato moltissimo, con Alessandra Stefani, e oltre cinquanta sigle pubbliche e private al tavolo, tra queste Uncem. Il lavoro di studio nuovo sia di stimolo e sviluppo di scelte e investimenti. Faremo la nostra parte”.