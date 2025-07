Convocata l'assemblea del Ciss Ossola: si discute il bilancio di previsione

È convocata per il 31 luglio alle 17.00 nella sede del Badulerio la prossima assemblea consortile del Ciss Ossola. Cinque i punti all’ordine del giorno, a partire dall’approvazione dei verbali della seduta precedente. A seguire si discuteranno l’atto di indirizzo al consiglio di amministrazione per la nomina del segretario dell’ente, la razionalizzazione delle partecipazioni e la dichiarazione di assenza di obbligo di redazione del bilancio consolidato. Infine, sarà discusso il bilancio di previsione 2025/2027, in particolare la ricognizione dello statuto di attuazione dei programmi, una variazione di assestamento generale e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.