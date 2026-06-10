Asl Vco, ortopedia e traumatologia verso nuovi orizzonti: l'incontro a Domodossola

L’ortopedia e traumatologia dell’asl Vco si prepara a raccontare alla comunità il proprio percorso di crescita. L’11 giugno alle 20.30 presso la Cappella Mellerio di Domodossola, l’équipe delle strutture operative complesse di ortopedia e traumatologia presenterà le attività medico‑chirurgiche attivate negli ultimi mesi e i nuovi orizzonti verso cui il servizio sta puntando. L’incontro, rivolto ai professionisti sanitari, alle associazioni e agli enti locali, offrirà una panoramica sul lavoro svolto nei presidi di Domodossola e Verbania, con particolare attenzione all’evoluzione delle tecniche chirurgiche, all’organizzazione dei reparti e ai progetti futuri pensati per migliorare la qualità dell’assistenza nel Verbano Cusio Ossola.

Saranno presenti il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel, il direttore generale del Coq di Omegna Claudio Trotti, il referente dell’ortopedia di Domodossola Luigi Manzi, il direttore dell’ortopedia di Verbania Fabrizio Paulis e la direttrice sanitaria dei presidi ospedalieri Orietta Ossola. Le loro testimonianze offriranno uno sguardo diretto sulle sfide affrontate e sulle opportunità che attendono il territorio.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e l’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri del Vco, si concluderà con un rinfresco offerto ai partecipanti, occasione informale per favorire il dialogo tra professionisti e istituzioni.