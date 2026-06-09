Medici di base, l'emergenza del Vco arriva in regione: "Serve una programmazione seria e lungimirante"

“Il Piemonte è una regione che non garantisce ai suoi cittadini il diritto ad avere un medico di medicina generale”. Lo denuncia Sarah Disabato, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale, che sottolinea: “È il tema che ho sollevato oggi a Palazzo Lascaris, interrogando la giunta Cirio sul caso esploso nel Verbano Cusio Ossola, una provincia in cui sono oltre 20mila i cittadini privi di medico. Nei giorni scorsi sono andati in assegnazione circa 500 nuovi posti. Una notizia positiva per il territorio, ma che si è trasformata in un vero e proprio boomerang, con gravi criticità nell’accesso alla scelta del medico. Da un lato le code allo sportello distrettuale, fin dalle prime ore dell’alba, con disagi particolarmente pesanti per anziani, persone fragili o residenti in territori montani, dall’altro i problemi di funzionamento della piattaforma “Salute Piemonte” nella funzione dedicata al cambio del medico. Un caos generalizzato che ha evidenziato quanto il problema sia sentito nel territorio”.

“Il problema, certo, non riguarda solo il Verbano Cusio Ossola - prosegue Disabato -. Poche settimane fa avevamo sollevato il caso della provincia di Biella, ma la questione è più ampia e riguarda tutto il Piemonte. In tutta la regione, infatti, sono circa 600 i medici di medicina generale mancanti. Misure tampone come il progetto "Pazienti senza medico”, a cui ha fatto cenno la giunta durante l’interrogazione, sono una soluzione solo nell’immediato. Ma non bastano. Chiediamo alla giunta Cirio di abbandonare la logica dell'emergenza per costruire una programmazione seria e lungimirante, capace di attrarre nuovi professionisti e garantire ad ogni piemontese il diritto al medico di medicina generale”.