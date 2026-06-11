Referendum in Svizzera per un limite alla popolazione, Cgil: "Iniziativa che penalizza lavoratori e frontalieri"

Domenica si voterà in Svizzera per il referendum "No ad una Svizzera da 10 milioni! Iniziativa per la sostenibilità" per prevedere di limitare la popolazione residente a 10 milioni da qui al 2050 – attualmente è di 9,1 milioni – andando ad agire su asilo, ricongiungimenti familiari e rinegoziazioni degli accordi internazionali. Sul tema interviene la Cgil Novara e Vco, che in una nota sottolinea: “Osserviamo con preoccupazione l’ennesima incertezza che toccherebbe lavoratrici e lavoratori nel nostro territorio nel medio periodo. Non possiamo che denunciare il tentativo di sfruttare i problemi reali delle persone proponendo soluzioni di stampo xenofobo con il risultato di attaccare i salari dei lavoratori, le pensioni e i posti di lavoro all’interno del sistema sanitario elvetico (30% di stranieri occupati) con la scusa di un sedicente patriottismo tanto codardo quanto miserabile e dannoso”.

“Meno lavoratori integrati - prosegue il sindacato - significa maggiore frontalierato con maggiore dumping su chi fa il frontaliere, quindi salari inferiori per tutti e maggiore dumping salariale a danno degli svizzeri stessi; alla limitazione degli ingressi corrisponde poi la riduzione della popolazione attiva, un aumento dell’invecchiamento con ricadute su un sistema previdenziale e assistenziale che scivola verso il collasso: non c’è nulla di patriottico in tutto questo! I proponenti dell’iniziativa sono gli stessi che si oppongono ad alloggi pubblici, ad affitti calmierati e al potenziamento dei trasporti pubblici; con questa votazione puntano solo ad aumentare la ricattabilità di chi lavora da ambo i lati della frontiera: questo non è patriottismo! Con questo voto - concludono da Cgil Novara Vco - gli svizzeri potranno scegliere se ricercare i veri valori che la Svizzera ha insegnato al mondo in periodi non così tanto dissimili da quello odierno – si pensi all’accoglienza dei bambini del nostro territorio durante la seconda guerra mondiale – o se scimmiottare i peggio movimenti razzisti che contribuiscono a distruggerlo, volti a fare il vantaggio di pochi impedendo ai molti che cercano una vita migliore di poterlo fare”.