Da 21 giorni senza gas in una palazzina Atc di Domodossola: "Niente acqua calda, situazione insostenibile"

Da 21 giorni senza il gas. E' quanto stanno vivendo numerosi condomini di una palazzina ATC di via Romita a Domodossola. “Non abbiamo acqua calda è surreale nel 2026” racconta uno degli inquilini dell'edificio. “Tre settimane fa sono intervenuti per sistemare un guasto, dopodichè non abbiamo più saputo nulla” continua il cittadino domese. “Abbiamo contattato ATC, ma non hanno potuto fare nulla perchè l'intervento è stato eseguito da una ditta esterna che ha in appalto i lavori per la rete del gas. Anche in Comune non hanno potuto aiutarci” continua. Pare che alla base del disservizio vi sia una questione burocratica.

Da ATC fanno saperew che: “Siamo a conoscenza dei disagi che nostro malgrado stanno vivendo gli inquilini di via Romita e di cui non siamo in alcun modo responsabili. In quanto ente ausiliario della Regione Piemonte, Atc deve bandire appalti pubblici e poi garantire il pagamento delle ditte che se li aggiudicano. Cosa che puntualmente facciamo, oltre a chiedere i danni in caso di inadempienze contrattuali. Alle imprese spetta, dunque, il compito di eseguire le manutenzioni e noi, al più, possiamo sollecitare gli interventi in ritardo, come quello che purtroppo interessa la palazzina domese in questione, dove opera la “PM2” di Torino. In casi come questi, va rimarcato, siamo parte lesa così come i nostri utenti. Auspichiamo pertanto la risoluzione del problema - i lavori sono stati eseguiti mancano, stando a quanto ci viene comunicato, le prove di tenuta - nel più breve tempo possibile”.