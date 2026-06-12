Successo al Teatro Massari per il “Concerto di Primavera” del Corpo Musicale di Fomarco

Una di quelle serate che confermano la vitalità della tradizione bandistica locale. Sabato 6 giugno il pubblico numeroso ha affollato il Teatro Massari per il “Concerto di Primavera” del Corpo Musicale di Fomarco, regalando un evento ricco di emozioni e musica di qualità.

Il complesso bandistico ha proposto un programma variegato, spaziando tra classici del repertorio bandistico e brani da concerto più moderni e articolati, dimostrando ancora una volta la capacità di unire tradizione e contemporaneità in un’unica proposta musicale coerente e coinvolgente.

Particolarmente apprezzata dal pubblico è stata l’esibizione degli allievi della scuola di musica del Corpo Musicale di Fomarco, che hanno saputo distinguersi per entusiasmo, crescita artistica e coinvolgimento. Un momento che ha rappresentato non solo un’esibizione, ma anche la testimonianza concreta del lavoro svolto nella formazione delle nuove generazioni di musicisti.

Nel corso della serata, la presidente Sonia Piatti ha sottolineato l’importanza della scuola di musica come elemento fondamentale per la continuità della realtà bandistica locale, definendola una vera e propria missione culturale e sociale. Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal sindaco di Pieve Vergonte, l’avvocato Medali, e dal presidente onorario di Anbima, Picchetti, che hanno evidenziato il valore dell’iniziativa per il territorio.



I referenti del Corpo Musicale hanno datro appuntamento a tutti al prossimo evento che sarà il Concerto di Natale.