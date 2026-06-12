Domodossola, si valuta un presidio sanitario per il mercato del sabato

Il comune di Domodossola valuterà la presenza di un'ambulanza o comunque di personale sanitario qualificato al mercato del sabato nelle ore di maggior affluenza. La proposta di istituire un servizio di pronto intervento è arrivata dal consigliere di Impegno Civico per Domodossola Marco Bossi, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, all'assessore al mercato e al commercio Gianluca Iervasi.

Il suggerimento è stato fatto anche in seguito al malore che ha colpito di recente una persona presente al mercato. “L'intervento in quell'occasione – ha detto Bossi - pare non sia stato così celere, a causa dei molti frequentatori del mercato”.

“Esiste un piano di sicurezza – ha detto l'assessore Iervasi - ma valutiamo la possibilità della presenza di un'ambulanza, come ad esempio nelle feste campestri o negli eventi con una grande partecipazione di pubblico. Non è obbligatorio, ma è un'idea da esplorare”.

La richiesta è arrivata nell'ambito dell'approvazione di alcune modifiche del regolamento per la disciplina delle vendite su area pubblica. Tra quelle più importanti, quella che prevede che anche gli operatori alimentaristi possano estendere l'attività di vendita fino alle 14.30. La richiesta è stata motivata dal fatto che c'è un afflusso di turisti e compratori, soprattutto elvetici.