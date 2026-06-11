Fondazione Crt sostiene le associazioni Anpas: nuove ambulanze per i volontari di Ornavasso e Santa Maria Maggiore

Fondazione Crt rinnova il proprio sostegno al sistema di emergenza sanitaria territoriale assegnando alle associazioni Anpas del Piemonte contributi per l’acquisto di 14 nuove ambulanze. L’intervento rientra nell’ambito del bando Missione Soccorso 2026, iniziativa che punta a favorire il ricambio dei mezzi di soccorso non più convenzionabili e a garantire il mantenimento dell’efficienza e dell’affidabilità del servizio di emergenza-urgenza 118 nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta. Per quanto riguarda la provincia del Vco, saranno consegnate due nuove ambulanze: al Corpo Volontari Ambulanza Valle Vigezzo di Santa Maria Maggiore e il Corpo Volontari del Soccorso di Ornavasso.

L’assegnazione delle nuove ambulanze permetterà alle associazioni Anpas di rinnovare il proprio parco mezzi destinato al servizio di emergenza-urgenza 118, garantendo standard elevati di efficienza operativa e continuità del soccorso sanitario sul territorio. Un intervento che contribuisce a rafforzare la capacità di risposta del sistema di emergenza e a sostenere il lavoro quotidiano svolto dalle pubbliche assistenze a favore delle comunità locali.

Vincenzo Sciortino, presidente di Anpas Piemonte: “Il rinnovo del parco mezzi rappresenta un elemento fondamentale per garantire un servizio di emergenza-urgenza efficiente, sicuro e all’altezza delle esigenze dei cittadini. Grazie al sostegno di Fondazione Crt, quattordici nostre associazioni potranno disporre di nuove ambulanze moderne e tecnologicamente avanzate, strumenti indispensabili per operare in contesti spesso complessi e con tempi di risposta sempre più rapidi. Questo contributo è anche un riconoscimento concreto del valore del volontariato organizzato e dell’impegno quotidiano di migliaia di volontarie e volontari che assicurano la presenza capillare del soccorso sul territorio. A nome di Anpas Piemonte desidero ringraziare Fondazione Crt per l’attenzione e la vicinanza che continua a dimostrare nei confronti del nostro sistema associativo e delle comunità che serviamo ogni giorno”.